"Сенсація року": переможець Євробачення-2024 Nemo вперше виступить в Україні

Швейцарський виконавець Nemo, який здобув перемогу на Євробаченні 2024, приїде з концертом до України вже навесні наступного року. Виступ відбудеться у столиці.

Це захопливе оголошення було зроблено під час фестивалю Atlas United. Крім того, розсекретили місце, дату та час проведення концерту.

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Так, наразі планується, що Nemo виступить у клубі Atlas 7 березня 2025 року о 19:00. Шанувальників чекає не лише виконання хітів переможця Євробачення-2024, але й справжня несподіванка. На концерті буде презентовано новий спільний трек артиста з alyona alyona та Jerry Heil.

Нагадаємо, Швейцарія здобула перемогу на Євробаченні-2024 набравши 591 бал у фіналі. Друге місце посіла Хорватія: Baby Lasagna з піснею Rim Tim Tagi Dim набрав 547 балів. Україну на конкурсі представляв дует Jerry Heil та alyona alyona з треком Teresa&Maria. Їхній виступ отримав 453 бали та забезпечив українським виконавицям почесне третє місце у міжнародному пісенному конкурсі.