Nemo – переможці Євробачення-2024: біографія тріумфаторів

Nemo зі Швейцарії стали переможцями Євробачення-2024. Вони виконали трек The Code й отримали 591 бал від журі та глядачів.

Наразі творчість виконавців зосереджена на темах гендерної ідентичності, психічного здоров'я та самопізнання. Про це Nemo також заспівали у своєму конкурсному треці.

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Що відомо про Nemo

Справжнє ім'я виконавців – Немо Меттлер. Вони народилися 3 серпня 1999 року в місті Більє, Швейцарія. Співаки, яким зараз 24 роки, займаються музикою з раннього дитинства, опанувавши скрипку, фортепіано та барабани.

Зауважимо, що у 2023 році Nemo оголосили про свою небінарну гендерну ідентичність і попросили називати його "вони".

У 2017 році сингл Немо Меттлера Du здійняв хвилю в соціальних мережах, принісши їм популярність.

Nemo – Du: дивіться відео онлайн

Швейцарська музична премія Swiss Music Awards вшанувала Nemo 5 нагородами, закріпивши їхній успіх. Участь у відомому заході SRF Bounce Cypher ще більше підвищила їхнє визнання у Швейцарії.

У 2020 році музиканти розширили свою кар'єру, почавши писати та продюсувати пісні для артистів за межами Швейцарії. Вони також тоді вперше випустили пісні англійською мовою.

29 лютого 2024 року стало відомо, що Nemo будуть представляти Швейцарію на пісенному конкурсі Євробачення. Їх обрали у результаті внутрішнього процесу, проведеного швейцарською телерадіокомпанією SRF, комісією, що складалася з понад 240 членів міжнародного громадського журі та 30 міжнародних експертів з 20 країн. Їхню пісню The Code обрали як найкращу з 472 треків-кандидатів, що зрештою і принесло перемогу країні на пісенному конкурсі у 2024 році.