Названого сина Анджеліни Джолі та Бреда Пітта виписали з реанімації: у якому він зараз стані

Нещодавно 20-річний Пакс Джолі-Пітт, названий син Анджеліни та Бреда, потрапив у серйозну ДТП на електроскутері. Тепер його виписали з реанімації.

Інсайдери розповіли подробиці про самопочуття хлопця. Також стало відомо, чи відвідувала сина Анджеліна Джолі.

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Так, голлівудська зірка весь цей час перебувала поруч із сином. Брати та сестри хлопця також відвідували його в лікарні.

Пакса виписали з реанімації. Він зазнав складної травми, і тепер починається довгий шлях відновлення та фізіотерапії,

– повідомило джерело, близьке до родини.

Нагадаємо, за інформацією іноземних ЗМІ, ДТП сталася 29 липня в Лос-Анджелесі, коли Пакс різко загальмував на червоне світло світлофора і врізався в задню частину автомобіля, що стояв попереду. У момент аварії на хлопцю не було захисного шолома. Внаслідок зіткнення Пакс отримав травму голови. Також медичне обстеження виявило підозру на незначний крововилив у мозок.