Инсайдеры рассказали подробности о самочувствии парня. Также стало известно, посещала ли сына Анджелина Джоли.

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Да, голливудская звезда все это время находилась рядом с сыном. Братья и сестры парня также посещали его в больнице.

Пакса выписали из реанимации. Он получил сложную травму, и теперь начинается долгий путь восстановления и физиотерапии,

– сообщил источник, близкий к семье.

Напомним, по информации иностранных СМИ, ДТП произошло 29 июля в Лос-Анджелесе, когда Пакс резко затормозил на красный свет светофора и врезался в заднюю часть автомобиля, стоявшего впереди. В момент аварии на парне не было защитного шлема. В результате столкновения Пакс получил травму головы. Также медицинское обследование выявило подозрение на незначительное кровоизлияние в мозг.