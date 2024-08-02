Тімур та Інна Мірошниченко привітали названого сина з днем народження: зворушливе відео

Сьогодні, 2 серпня, названий син Тімура та Інни Мірошниченків святкує день народження. Марселю виповнилося 3 роки.

Подружжя вже привітало малюка зі святом. Тепер дружина телеведучого розповіла, як сім'я готувала сюрприз для іменинника.

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Так, Мія намалювала для Марселя листівку, приготувала окремий подарунок, дула кульки та зав'язала гірлянду. Тімур та Інна теж допомагали прикрашати квартиру.

Приготувалися зночі, бо Марсель міг прокинутись раніше за всіх… Розбудили його святковим співом і свічкою в банані,

– поділилася жінка.

Також вона написала зворушливе привітання для Марселя.

Хлопчик, який вчить всіх вірити у дива, бо дивом є він сам. Нескінченне джерело енергії, любові, тепла і жаги до життя. Любимо тебе в тисячі разів більше, ніж ти тільки можеш уявити. Пам'ятай, що у тебе є ті, хто глибокої ночі буде дути 200 кульок, аби ти був щасливий на ранок. З Днем народження, синок,

– зазначила зіркова матуся.

Вона до того ж поділилася відео, як родина привітала малюка. Так, у ролику видно, як Марсель задуває свічку та грається машинками, які батьки йому подарували.

Нагадаємо, доля малюка з самого початку склалася непросто. Біологічні батьки відмовилися від нього ще у пологовому будинку, але подружжя Мірошниченків прийняло до своєї сім'ї маленького Марселя 22 липня 2023 року. За словами Інни, їхній названий син за рік в новій родині успішно подолав низку складних діагнозів і майже наздогнав у розвитку своїх однолітків. Процес адаптації Марселя в новій сім'ї відбувається поступово, але впевнено.