Син Алана Бадоєва зворушив спільним фото з батьком і сестрою: сімейні кадри
Джерело:Борис Долгопольський
Названий син Алана Бадоєва, Борис, замилував шанувальників сімейним фото з батьком. До того ж на світлині можна побачити і сестру Бориса – Лоліту.
Рідкісним кадром син Бадоєва поділився, ймовірно, через довготривалу розлуку з батьком. Так, він хотів показати, що справді сумує за своїм татом.
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Син Бадоєва замилував шанувальників
Борис поділився з підписниками свого блогу спільним фото з батьком і сестрою. На світлині син м'яко обіймає свого тата, а спереду стоїть разом з ними донька, позуючи для фото. Усі щиро усміхаються на фото та виглядають щасливими, перебуваючи в компанії один одного. На фоні можна побачити океан та пальми.
Водночас дата створення цього фото залишається загадкою.
Названий син Бадоєва зворушив сімейним фото / Скриншот з інстаграм-сторіс Бориса
Що відомо про дітей Алана Бадоєва
- Діти режисера вже доволі довго перебувають за кордоном.
- 19-річна донька Лоліта закінчує останній клас школи в Італії. На дівчину чекає вибір напряму та спеціальності для навчання в університеті.
- Водночас син Борис пішов у сферу кінематографу, як і його батько. До того ж хлопець став режисером документального фільму про італійських митців минулого століття, які зникають. Кінокритики високо оцінили стрічку та планують показувати її в італійських університетах з просвітницькою метою.