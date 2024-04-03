Син Алана Бадоєва зворушив спільним фото з батьком і сестрою: сімейні кадри

3 квітня 2024, 09:03
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Джерело:

Борис Долгопольський

Названий син Алана Бадоєва, Борис, замилував шанувальників сімейним фото з батьком. До того ж на світлині можна побачити і сестру Бориса – Лоліту.

Рідкісним кадром син Бадоєва поділився, ймовірно, через довготривалу розлуку з батьком. Так, він хотів показати, що справді сумує за своїм татом.

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Син Бадоєва замилував шанувальників

Борис поділився з підписниками свого блогу спільним фото з батьком і сестрою. На світлині син м'яко обіймає свого тата, а спереду стоїть разом з ними донька, позуючи для фото. Усі щиро усміхаються на фото та виглядають щасливими, перебуваючи в компанії один одного. На фоні можна побачити океан та пальми.

Водночас дата створення цього фото залишається загадкою.


Названий син Бадоєва зворушив сімейним фото / Скриншот з інстаграм-сторіс Бориса

Що відомо про дітей Алана Бадоєва

  • Діти режисера вже доволі довго перебувають за кордоном.
  • 19-річна донька Лоліта закінчує останній клас школи в Італії. На дівчину чекає вибір напряму та спеціальності для навчання в університеті.
  • Водночас син Борис пішов у сферу кінематографу, як і його батько. До того ж хлопець став режисером документального фільму про італійських митців минулого століття, які зникають. Кінокритики високо оцінили стрічку та планують показувати її в італійських університетах з просвітницькою метою.

Автор: Влада Пономарьова