Герой України, легенда естради та люблячий батько: яким був Назарій Яремчук
Сьогодні відзначаємо 29 роковини з дня смерті українського співака, який назавжди вніс своє ім'я у розвиток музики та культури нашої країни. "Червона рута", "Стожари", "Я піду в далекі гори" – ці та багато інших пісень у виконанні Яремчука проявили справжню любов до рідного краю.
Назарій Яремчук народився 30 листопада 1951 року у Рівні, що зараз на околиці Вижниці. Майбутня зірка зростала у співочій родині, адже батько був тенором у церковному хорі, а мати грала на мандоліні й виступала в місцевому народному театрі. Крім того, старший брат Богдан був знаменитим співаком в околиці. Цікавий факт, що на момент народження Назарія, його батьку було 64 роки. У матеріалі Show 24 підготували цікаві факти з життя легендарного виконавця та найкращі пісні.
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Життєвий шлях
Один із братів був старшим за Назарія на 37 років і брав участь у підпіллі, а згодом емігрував до Канади. Родину переслідувало КДБ, а батько сім'ї здав до колгоспу все майно, бо "совєти" обіцяли, що тоді не відберуть найцінніше – будинок.
Коли хлопчику було 12 років, батько помер, а мати тяжко захворіла, тому жінка прийняла рішення віддати наймолодшого із Яремчуків до Вижницької школи-інтернату.
Після школи Назарій хотів вступити на географа до Чернівецького університету, але не пройшов за конкурсом, тому почав працювати за професією сейсмолога і навчався на курсах водіїв.
За деякий час Яремчук таки вступає до університету, а вечорами паралельно відвідує репетиції ВІА "Смерічка", який був під керівництвом Левка Дутківського. Одного разу чоловік помітив юнака, який справно приходить у ролі слухача і запропонував виконати йому пісню на вибір. Назарій заспівав "Кохану" та справив на композитора позитивне враження.
Тому із 1969 року Яремчук став учасником "Смерічки".
Хоч гурт полюбив Вижницький райком комсомолу, Дутківський розумів, що музика розвивається і потрібно вражати слухачів чимось новим. Він прийняв рішення зробити із "Смерічки" естрадний ансамбль, який поєднав у собі гуцульські та буковинські мелодії.
Тоді до команди доєднуються Володимир Івасюк, а Василь Зінкевич став першим солістом-чоловіком у жіночому колективі ВІА.
У 1971 році Яремчук, Зінкевич й Івасюк виступили з піснею "Червона рута" у Москві на фіналі конкурсу "Пісня року – 1971". Це тріо здобуло собі шалену популярність на весь Радянський Союз.
Зінкевич, Яремчук, Івасюк – Червона рута: дивіться відео онлайн
Після виходу у світ телемюзиклу "Червона рута", солісти Зінкевич і Яремчук здобули звання народних улюбленців.
ВІА "Смерічка" та солісти стали лауреатами найпрестижніших премій конкурсів СРСР "Алло, ми шукаємо таланти" і "Пісня року – 1972". Після такого успіху ансамбль запросили виступати на сцену у Чернівцях.
Через велику кількість концертів, Яремчук переводиться на заочну форму навчання, а ансамбль "Смерічка" дає від двох до чотирьох виступів на день.
На жаль, у 1975 році розпадається дует Яремчука і Зінкевича. Якось Дутківський розповідав, що це партійне керівництво розсварило між собою "занадто українських" артистів.
Василь став солістом ВІА "Світязь", а Назарій закінчив навчання і влаштувався працювати старшим інженером на кафедрі економічної географії. Однак Яремчук любив музику і прагнув жити з нею все життя. Тоді Левко порадив співаку повернутись до філармонії, що той і зробив.
У 1978 році Яремчук став заслуженим артистом УРСР, а за два роки випустив платівку "Незрівнянний світ краси". Згодом із ВІА "Смерічка" виступає на міжнародному конкурсі та стає лауреатом багатьох визначних премій.
Назарій Яремчук – Гай, зелений гай: дивіться відео онлайн
Під час Афганської війни зірка естради їздив у Афганістан, щоб виступити перед солдатами, а після Чорнобильської трагедії не боявся виступати за 30 кілометрів до зони відчуження перед ліквідаторами аварії.
Особисте життя
У 1972 році Яремчук знайомиться зі своєю майбутньою дружиною Оленою Шевченко, яку запросили солісткою до ВІА "Смерічка". Між молодими людьми закрутилось почуття кохання, тому за деякий час вони побрались у Закарпатській області. За рік у подружжя народився син Дмитро, а менше ніж за рік другий син Назарій.
Шлюб протримався 15 років, а новина про розлучення сколихнула все близьке оточення пари. Згодом Олена вийшла заміж вдруге та перебралась жити до Києва, А Назарій із синами залишився у Чернівцях. Згодом експодружжя називали це рішення найбільшою помилкою в житті.
У 1991 році Яремчук одружився вдруге. Його обраницею стала Дарина, яка була матір'ю-одиначкою. Пара взяла шлюб у Косові, а на церемонію вінчання прийшло багато людей.
У 1993 році в пари народилась спільна донька Марія. Яремчук назвав дівчинку на честь своєї покійної мами.
Варто згадати, що діти зіркового батька пішли його стопами. Сини отримали звання народних артистів України та створили гурт "Брати Яремчуки".
Дмитро та Назарій Яремчуки – Родина: дивіться відео онлайн
Марія Яремчук також подалась у співочу кар'єру. Дівчина представляла Україну на Євробаченні у 2014 році.
Марія Яремчук – Tick-Tock: дивіться відео онлайн
Проте у 2017 – заявила, що йде зі сцени. За словами виконавиці, вона не змогла перебороти страх виступати перед публікою. Нещодавно Марія поділилась дописами в інстаграмі про документальний фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси", який вийде у кінопрокати з 8 серпня.
Останні роки життя Назарія Яремчука
У 1993 році стало відомо, що співак захворів на рак шлунку. Брат Дмитро, який жив у Канаді, дізнавшись про страшну новину щодо хвороби молодшого Яремчука, одразу ж розшукав найкращих лікарів і влаштував співака до госпіталю. Однак це не допомогло.
А ось межа життя – 43. Лежу у лікарні після операції на шлунок. Все, як скрізь сон: лікарі, спілкування, відчуття безодні. П’ять годин проходила екзекуція. Лікар Hairte сказав, що раку більше нема, – писав Яремчук про недугу у своєму щоденнику.
Останні роки знаменитість проводив у колі друзів і сім'ї, подекуди виступав, але страшне захворювання відбирало життєві сили.
Останній виступ української легенди естради відбувся на Співочому полі у Києві. Тоді відмітили, що Назарій змарнів.
Назарій Яремчук – Родина (останній виступ): дивіться відео онлайн
30 червня 1995 року Яремчук помер у Чернівцях у колі найближчих людей. Співака поховали на центральному кладовищі міста. На момент смерті легенді було 43 роки.
За рік Назарію посмертно присвоїли Шевченківську премію, а у 2021 році вшанували званням Героя України.