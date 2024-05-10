Yarmak заспівав на прощанні для захисника "Азовсталі" Назарія "Грінки": зворушливе відео
Джерело:Роман Бебех
Футбольний коментатор Роман Бебех опублікував відео, на якому прощаються з бійцем "Азову" Назарієм Гринцевичем "Грінкою". Для полеглого героя заспівав відомий артист Ярмак, який теж служить у ЗСУ.
7 травня стало відомо про смерть вінничанина Назарія Гринцевича. Він протягом трьох місяців тримав оборону Азовсталі, однак згодом потрапив у російський полон.
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Yarmak заспівав на прощанні з "Грінкою"
Роман Бебех опублікував відео, на якому відбувається процес прощання з захисником Азовсталі Назарієм "Грінкою". За словами блогера, мама військового попросила Yarmak заспівати для полеглого героя.
Артист виконав пісню "22", яка дуже вплинула на Гринцевича. Як виявилося, вінничанин слухав її, коли був школярем і під час Євромайдану хотів бути в Києві.
В свої 21 Грінка став історичною постаттю для України. Наймолодший боєць на Азовсталі. Повернувся на поле бою після полону, повністю не відновившись. Приклад для молодого покоління. Дуже боляче втрачати тебе! Назавжди в наших серцях!
– написав Бебех.
Що відомо про Назарія Гринцевича "Грінку"
- Військовий парамедик протягом трьох місяців разом з побратимами тримав оборону на Азовсталі. Однак, у віці 19 років потрапив у полон. У колонії окупованої "ДНР" його тримали понад чотири місяці. Вже наприкінці вересня Назарія звільнили з полону у рамках обміну.
- Згодом він заснував підрозділ "Контакт 12", де був командиром взводу оптичних спостерігачів.
- У березні 2024 Гринцевичу виповнився 21 рік.