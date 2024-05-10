7 травня стало відомо про смерть вінничанина Назарія Гринцевича. Він протягом трьох місяців тримав оборону Азовсталі, однак згодом потрапив у російський полон.

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Yarmak заспівав на прощанні з "Грінкою"

Роман Бебех опублікував відео, на якому відбувається процес прощання з захисником Азовсталі Назарієм "Грінкою". За словами блогера, мама військового попросила Yarmak заспівати для полеглого героя.

Артист виконав пісню "22", яка дуже вплинула на Гринцевича. Як виявилося, вінничанин слухав її, коли був школярем і під час Євромайдану хотів бути в Києві.

В свої 21 Грінка став історичною постаттю для України. Наймолодший боєць на Азовсталі. Повернувся на поле бою після полону, повністю не відновившись. Приклад для молодого покоління. Дуже боляче втрачати тебе! Назавжди в наших серцях!

– написав Бебех.

Що відомо про Назарія Гринцевича "Грінку"