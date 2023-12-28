З'ясувалося, що в ході роботи співачка закохалась у Назара. Це сталося у Лос-Анджелесі, коли хлопець працював актором.

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Грабар розповів про те, як у нього закохалась співачка

Танцівник зізнався, що американська продюсерка Іванна Чаббак під час навчання у США поділилась з ним одним цікавим методом. Йшлося про створення потужного любовного контакту між людьми. Артист спробував його на практиці, коли знімався у відеороботі з однією співачкою. Й вона, за словами Грабара, закохалась у нього після використання цього методу.

Я її кохав у кадрі! Закінчується кадр, а вона мені каже: "А поїхали десь вип'ємо кави, повечеряємо, завезеш мене додому". Я машину зупиняю та кажу їй виходити,

– поділився танцівник.

Назар розповів, що для нього важливо відокремлювати професію та особисте життя. Бо інакше не зможе вступати у близькі стосунки.

Я сказав, що дуже жорстко розділяю свою роботу і своє особисте життя. Там, у кадрі, я буду ким завгодно. Але в житті – ні,

– пояснив він.

За словами Назара, він не мав дівчини під час знімань кліпу артистки. Однак, хлопець не зазначив, яка саме це співачка була.

Розмова за участі Назара Грабара: дивіться відео онлайн

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