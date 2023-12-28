З'ясувалося, що в ході роботи співачка закохалась у Назара. Це сталося у Лос-Анджелесі, коли хлопець працював актором.
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Грабар розповів про те, як у нього закохалась співачка
Танцівник зізнався, що американська продюсерка Іванна Чаббак під час навчання у США поділилась з ним одним цікавим методом. Йшлося про створення потужного любовного контакту між людьми. Артист спробував його на практиці, коли знімався у відеороботі з однією співачкою. Й вона, за словами Грабара, закохалась у нього після використання цього методу.
Я її кохав у кадрі! Закінчується кадр, а вона мені каже: "А поїхали десь вип'ємо кави, повечеряємо, завезеш мене додому". Я машину зупиняю та кажу їй виходити,
– поділився танцівник.
Назар розповів, що для нього важливо відокремлювати професію та особисте життя. Бо інакше не зможе вступати у близькі стосунки.
Я сказав, що дуже жорстко розділяю свою роботу і своє особисте життя. Там, у кадрі, я буду ким завгодно. Але в житті – ні,
– пояснив він.
За словами Назара, він не мав дівчини під час знімань кліпу артистки. Однак, хлопець не зазначив, яка саме це співачка була.
Розмова за участі Назара Грабара: дивіться відео онлайн
Про Назара Грабара
- У минулому хлопець був танцівником і актором. Назар кілька років працював у шоубалеті співачки Світлани Лободи. Зокрема, Грабар знявся у кліпах "Твои глаза" і "Парень".
- Після початку повномасштабної війни Росії проти України Назар з братом вступили до складу ЗСУ. Під час одного з боїв у грудні 2022 року хлопця було поранено в грудну клітку. Він потрапив до лікарні. Згодом стало відомо, що його брат Ілля загинув під Бахмутом.
- Влітку головнокомандувач ЗСУ нагородив захисників почесними відзнаками. Однак, Іллю вшанували вже посмертно. Назар отримав ці нагороди разом з мамою.