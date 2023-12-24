З'ясувалося, що її син Артур несподівано посеред ночі почав задихатись, але його не хотіли приймати в лікарню, а лише запропонували консультацію через Zoom. Все через карантинні обмеження.

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Син Аліни Шаманської захворів

Блогерка розповіла про жахливий досвід, який їм з сином довелося пережити в Америці. Як виявилося, син знаменитості Артур раптом почав задихатися вночі.

Син усю ніч фактично задихався, не міг нормально дихати та був дуже наляканим,

– розповіла зірка.

Стурбована його здоров'ям, Шаманська негайно звернулася за медичною допомогою з підозрою на пневмонію. Однак в лікарні не хотіло приймати Артура через карантинні обмеження. Натомість вони запропонували онлайн-консультації. Це рішення дуже обурило зіркову матусю, яка вже перебувала під вікнами поліклініки.

"Я просто змусила вийти та послухати сина. Zoom під вікном клініки мене не влаштовував", – додала блогерка.

Зрештою, Артура все ж відправили в лікарню, де зробили інгаляцію.

Син Аліни Шаманської захворів / Скриншот з інсаграм-сторіс

Додаткове розчарування в Аліни викликало те, що їй заздалегідь не повідомили про вартість процедур та обстежень. З'ясувалося, що знаменитість урешті сплатила приблизно 200 доларів.



Аліна Шаманська поскаржилася на медицину в США / Скриншот з інстаграм-сторіс

Де саме живе Аліна Шаманська