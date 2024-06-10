Романтичний Монатік і росіянка: 10 найпопулярніших пісень на українському ютубі

Музичні новинки заполонили чарт на ютубі в Україні. У переліку найпопулярніших є чимало українських артистів. Та, на жаль, у десятку увійшов трек російської виконавиці.

Show 24 зібрав 10 пісень, які зараз найчастіше слухають українці на платформі YouTube. Це треки як українських, так і іноземних артистів.

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10 найпопулярніших пісень на українському ютубі

Перше місце у чарті посів український мультиартист Монатік з піснею "А що?". Цей літній теплий хіт переносить до Одеси та розповідає про те, як міцні почуття перемагають розлуку. Кліп на композицію знімала іменита режисерка Таню Муіньо.

Цікаво, що пісня Монатіка також заполонила тікток. У новому тренді люди нагадують, що Україна – найпрекрасніше місце у світі.

Монатік – "А що?": дивіться відео онлайн

Тоді як відеоробота "А що" посіла першу сходинку, другу зайняла сама пісня: настільки популярним виявився трек.

Олена Тополя у дуеті з виконавцем DIBROVA потрапили у трійку найпопулярніших пісень. У ній артисти розповідають відверту історію про пару, яка долає всі перешкоди разом попри різноманітні обставини.

DIBROVA & Олена Тополя – "Хочеш": дивіться відео онлайн

4 позицію у чарті "Популярне" посів трек південнокорейського жіночого гурту NewJeans – How Sweet. Цікаво, що ця пісня вийшла ще два тижні тому у складі другого однойменного альбому.

NewJeans – How Sweet: дивіться відео онлайн

Ще одні представники k-pop опинилися на 5 місці серед найпопулярніших треків в ютубі. Пісня Armageddon увійшла до першого альбому жіночого колективу.

aespa – Armageddon: слухайте онлайн

6 сходинку посів український фолькгурт "Пиріг і Батіг" з піснею "Гаї шумлять". Це вірш Павла Тичини, покладений на музику. Пісня отримала популярність завдяки появі у новій українській мелодрамі "Одна родина". Так трек завірусився у соцмережах.

"Пиріг і Батіг" – "Гаї шумлять": дивіться відео онлайн

На 7 місці у рейтингу – нова пісня американського репера Емінема Houdini. Це перший трек з альбому The Death of Slim Shady, реліз якого планується на літо 2024 року. У ньому багато цитувань з попередніх треків самого Емінема та інших реперів, відсилання до попкультури та чимало інших цікавинок.

Емінем – Houdini: дивіться відео онлайн

8 сходинку посіла виконавиця з Росії Монеточка, що свідчить про те, що українці продовжують споживати контент російською. Артистка засудила криваву війну та поїхала з країни-агресора. Але українські музиканти пропонують достатньо якісних треків, на які варто натомість звернути свою увагу.

Дев'яте місце у чарті отримав ще один трек гурту NewJeans.

NewJeans – Bubble Gum: слухайте онлайн

На 10 місці – знову пісня Олени Тополі та DIBROVA. Схоже, що відеокліп привернув увагу фанів трохи більше.

До десятки найпопулярніших пісень потрапив трек "Жалі" нової виконавиці Кажанни, який вона випустила у свій день народження. Композиція про те, що кожна людина має бути опорою насамперед для себе. Вона закликає не жалкувати про минуле і жити сьогоднішнім днем.

Кажанна – "Жалі": слухайте онлайн

12 сходинку у чарті та 10 місце серед найпопулярніших пісень належить YAKTAK та Golubenko – "Про тебе мені". Автори кажуть, що трек розповідає про швидкоплинність життя та людей, які залишають слід у серці.

YAKTAK і Golubenko – "Про тебе мені": слухайте пісню онлайн.