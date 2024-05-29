Alina Pash вперше за довгий час прокоментувала скандал з її дискваліфікацією з Євробачення-2022
Джерело:Alina Pash
Українська співачка Alina Pash перемогла у Нацвідборі на Євробаченні-2022, втім через поїздку в Крим в артистки забрали можливість поїхати на конкурс. Виконавиця вперше за довгий час прокоментувала цей скандал.
До того ж Alina Pash розкрила, що більше не орендує помешкання в Києві. Артистка наразі перебуває у США, тому квартира в українській столиці, ймовірно, їй більше не треба.
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Співачка опублікувала пост, в якому розповіла про зміни, які з нею сталися за останні кілька років. Так, вона згадала про скандал, пов'язаний з конкурсом Євробачення-2022, зазначивши, що змінюється. Тепер артистка більше не вважатиме себе кращою за інших, не буде гніватися на людей, заздрити їм та ображати їх.
Водночас виконавиця сподівається, що квартира в Києві, яку вона винаймала, дістанеться гарним господарям.
Я прощаюсь і дякую всьому цьому, що виростило мене сьогоднішню, яка не буде брати участь в Євробаченні, не житиме в Києві, не буде чиєюсь дівчиною. Я рухаюсь далі. Люблю, але не сумую. Бо єдине, що в мене є – теперішнє – і це єдине що справді існує,
– поділилася Alina Pash.
Скандал з перемогою Alina Pash у Нацвідборі на Євробачення-2022
- 12 лютого 2022 року Alina Pash перемогла на Нацвідборі на Євробачення-2022. Одразу після завершення Нацвідбору мережа "вибухнула" від невдоволення українців, адже Alina Pash навідувалась з концертами до Росії й літала з Москви в окупований Крим.
- Спершу зірка казала, що була на анексованому півострові законно, згодом скаржилась на "розмазану пам'ять", і лиш через кілька місяців таки визнала, що була в Криму незаконно з Іриною Білик. Однак, фото на Красній площі Паш вважала не чимось поганим, а проявом позиції.
- Після скандалу Alina Pash заявила, що знімає свою кандидатуру з Євробачення. Та згодом з'ясувалося, що насправді артистку дискваліфікували. На конкурсі в Турині Україну представляв гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania, з якою на Нацвідборі посів друге місце. В Італії колектив завоював серце глядачів і журі та переміг.