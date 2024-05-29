До того ж Alina Pash розкрила, що більше не орендує помешкання в Києві. Артистка наразі перебуває у США, тому квартира в українській столиці, ймовірно, їй більше не треба.

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Співачка опублікувала пост, в якому розповіла про зміни, які з нею сталися за останні кілька років. Так, вона згадала про скандал, пов'язаний з конкурсом Євробачення-2022, зазначивши, що змінюється. Тепер артистка більше не вважатиме себе кращою за інших, не буде гніватися на людей, заздрити їм та ображати їх.

Водночас виконавиця сподівається, що квартира в Києві, яку вона винаймала, дістанеться гарним господарям.

Я прощаюсь і дякую всьому цьому, що виростило мене сьогоднішню, яка не буде брати участь в Євробаченні, не житиме в Києві, не буде чиєюсь дівчиною. Я рухаюсь далі. Люблю, але не сумую. Бо єдине, що в мене є – теперішнє – і це єдине що справді існує,

– поділилася Alina Pash.

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