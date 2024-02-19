Після 11 років спільного життя ведуча зі своїм коханим розлучалися на рік. У той час вони по-різному бачили розвиток свого життя.

До теми Злюся і пишаюся, – Маша Єфросиніна зробила відверте зізнання про стосунки з чоловіком

Єфросиніна розповіла, що допомогло врятувати її шлюб

За словами Маші, був певний період, коли в неї та Тимура кар'єра йшла вгору. Також зростали їхні діти. Утім, їхні стосунки ставали гіршими. У тому числі, на це вплинув інтим, які припинив задовольняти обох.

Нам здавалося тоді, що ми залишилися рідними людьми, близькими друзями й батьками донечки. І ми так стрімко розвивали наші різні кар'єри. Наші життя йшли паралельними шляхами. Я пам'ятаю, що ми вирішили розлучитися, коли зрозуміли, що й секс став порожнім,

– висловилась вона.

Телезірка зізналась, що через певний час чоловік змінився в кращий бік. Тож пара знову возз'єдналась та почала проводити більше часу лиш вдвох. Велику роль в оновлені стосунків відіграв саме інтим.

"Секс оновив наш шлюб після розлучення. Ми почали зустрічатися, бути коханцями й нікому не говорили з друзів і навіть доньці. Тому що ми зробили основну помилку. Цей шлюб належав усім: нашій донечці, батькам, друзям, соціуму. Усім, крім нас. А ми стали свідомими зрілими людьми", – додала знаменитість.

Інтерв'ю Маші Єфросиніної: дивіться відео онлайн

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