Документи на розлучення є, – Наталка Карпа відверто розповіла про проблеми у шлюбі з чоловіком

Українська співачка Наталка Карпа відкрито говорить про проблеми у шлюбі з чоловіком, Євгеном "Джексоном" Тереховим. Вона розповіла про те, як планувала розлучення та що у парі відбувається зараз.

Євген Терехов зробив пропозицію Наталці Карпі всього через місяць стосунків. Їхні стосунки були дуже різними: у перший рік співачка хотіла розлучитися, наступні роки були теплими для кожного у подружжі.

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Чому почалися проблеми у стосунках Наталки Карпи

Влітку перед повномасштабним вторгненням у шлюбі Наталки Карпи настала криза. Чоловік зізнався, що він не відчуває тих почуттів до неї, що були раніше. Однією з причин цьому стало те, що співачка певний час проживала з донькою Златою окремо, на дачі у Львові. Туди Карпа переїхала заради зручності доньки на тлі пандемії.

Мені розбили серце. У попередніх стосунках я розбивала серце, і я навіть жартувала, що може це моя карма. Він прийшов до мене і сказав: Наталка, я до тебе охолов. Людина, яка тебе любила і носила на руках, в один момент нічого до тебе не відчуває… Ти стаєш непотрібною,

– пригадала співачка.

Чи боїться розлучення

Наталка Карпа зізналась, що коли чула від чоловіка про розлучення, одразу починала плакати і просила, щоб її не покидали. Але згодом вона зрозуміла, що людина – це не власність. Рік тому зірка самостійно підготувала документи для розриву шлюбу.

Я себе ловила на тому, що в мене залежність. І коли я чула слово "розлучення", я розуміла, що в мене сльози на очах, серце калатає. Але я рік тому сама підготувала документи на розлучення. Документи є, але ми не розлучилися,

– повідомила артистка.

Та поки що Наталка і Євген не розлучилися. Після небезпечного завдання на фронті Терехов переосмислив свої почуття та вирішив повернутися до сім'ї.

"Минулого літа він був на одному завданні, в дуже небезпечному місці й, за його словами, це все змінило. Він каже: "Я передивився своє життя і відчув, що в мене в цьому житті є цінне і я знову повернувся до тебе. Я тут падаю в коліна. Я розумію, що хочу, щоб ти й Злата були моєю частиною життя. Прошу тебе повернутися, повернути мене. Давай будемо пробувати щось знову"", – процитувала чоловіка Карпа.



Наталка Карпа з чоловіком і донькою / Фото з інстаграму зірки

Які стосунки у подружжя зараз

Зараз Наталка Карпа може спокійно та без образ говорити про Євгена та їхній шлюб. Вони працюють над стосунками, співачка вчиться бути щасливою. Однак їхні відносини зараз на відстані, адже "Титановий Джексон" служить на фронті.

"Зараз ми пропрацьовуємо багато моментів, які трапились на нашому шляху. Зараз у нас тепле спілкування, є діалог. У нас не просто діалог, ми починаємо знову відкривати одне одному душу. Він зараз на фронті. У нього є інша квартира, він з'їхав, але, коли він їде з фронту у відпустку, він їде до мене і каже, що їде додому. Це важливий момент. Ми пробуємо, але на відстані", – зауважила Наталка Карпа.

Наталка Карпа додала, що раніше хотіла зробити коханому боляче і показати, яку жінку він би втратив. Та зараз вона нікому нічого не хоче показувати. А просто хоче бути щасливою і мати людину, якій довірятиме.