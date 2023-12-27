Донька української співачки Наталки Карпи 26 грудня святкувала день народження. Маленькій Златі виповнилося 4 роки.
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Наталка Карпа відсвяткувала 4-річчя доньки
З нагоди дня народження Наталка Карпа влаштувала гарне свято доньці. На нього завітав і батько дівчинки, Євген Терехов.
Доньці Наталки Карпи – 4 роки / Фото з інстаграму співачки
Співачка вирішила, що не на часі влаштовувати гучні вечірки. Тому запросила друзів Злати, які розважалися з аніматорами.
Маємо час, який точно не для гучних святкувань! Але теплі сімейні зустрічі ніхто не скасовував, особливо, коли в родині гарна календарна дата,
– поділилась артистка.
Діти стрибали на батутах, лазили в ігровій кімнаті, дивилися на бульбашкове шоу. Наталка Карпа розповіла, що емоцій у донечки було дуже багато.
Доньці Наталки Карпи – 4 роки / Фото з інстаграму співачки
Співачка зауважила, що дозволила собі та родині з розваг – акордеон. Вона з близькими колядувала під музичний інструмент.
"І як наша бабуся Наталя, казала, скажу тепер і я – чотири вже є, пішло тепер на п'ять! Любимо, тебе, наша донечко, наше золотко, заради тебе і таких, як ти діток, будемо здобувати перемогу і плекати нашу Україну!" – додала Карпа.
Доньці Наталки Карпи – 4 роки / Фото з інстаграму співачки
Які стосунки у Наталки Карпи та Євгена Терехова
- Перед повномасштабною війною у подружжя почалися проблеми. Ще в листопаді 2021 співачка зізналась про непростий етап у стосунках з чоловіком.
- Згодом артистка розповіла, що подружжя взяло тайм-аут. У січні цього року Терехов зазначав, що вони спілкуються через доньку. Навесні він вперше за тривалий час зустрівся зі Златою.
- Зараз пара ніяк не коментує особисте життя. Водночас вони часто з'являються на спільних фото та разом святкують дні народження й інші визначні дати в їхній родині.