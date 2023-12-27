Донька української співачки Наталки Карпи 26 грудня святкувала день народження. Маленькій Златі виповнилося 4 роки.

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Наталка Карпа відсвяткувала 4-річчя доньки

З нагоди дня народження Наталка Карпа влаштувала гарне свято доньці. На нього завітав і батько дівчинки, Євген Терехов.



Доньці Наталки Карпи – 4 роки / Фото з інстаграму співачки

Співачка вирішила, що не на часі влаштовувати гучні вечірки. Тому запросила друзів Злати, які розважалися з аніматорами.

Маємо час, який точно не для гучних святкувань! Але теплі сімейні зустрічі ніхто не скасовував, особливо, коли в родині гарна календарна дата,

– поділилась артистка.

Діти стрибали на батутах, лазили в ігровій кімнаті, дивилися на бульбашкове шоу. Наталка Карпа розповіла, що емоцій у донечки було дуже багато.



Доньці Наталки Карпи – 4 роки / Фото з інстаграму співачки

Співачка зауважила, що дозволила собі та родині з розваг – акордеон. Вона з близькими колядувала під музичний інструмент.

"І як наша бабуся Наталя, казала, скажу тепер і я – чотири вже є, пішло тепер на п'ять! Любимо, тебе, наша донечко, наше золотко, заради тебе і таких, як ти діток, будемо здобувати перемогу і плекати нашу Україну!" – додала Карпа.



Доньці Наталки Карпи – 4 роки / Фото з інстаграму співачки

Які стосунки у Наталки Карпи та Євгена Терехова