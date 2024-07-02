Наталка Денисенко повністю гола засмагала в Карпатах: пікантні фото 18+

Акторка Наталка Денисенко поїхала в гори, де відновлювалася разом з жінками. Вона поділилася відчуттями та показала фото з Карпат.

На відпочинку в українських горах нещодавно був і молдовський співак Дан Балан. Чоловік несподівано зник з інформаційного простору після початку вторгнення, але вже повернувся і заявив про себе.

Не пропустіть Після ранкових тренувань: Тіна Кароль похвалилася спортивною фігурою

У своїх соцмережах Денисенко зізналася, що провела кілька днів у горах, щоб відновитися. Разом з нею відпочивали жінки, з якими до поїздки вона не була знайома. Зірка опублікувала серію відвертих світлин. На деяких кадрах Наталка, вбрана у купальник, обіймається з жінками, а на інших – постає зовсім без одягу на тлі гірської річки.

Це неможливо описати, але після цього ретриту, я полечу в космос. Бо тілесні практики – це така сила енергії, що Ілон Маск відпочиває зі своїми ракетами,

– запевнила Денисенко.

Зауважимо, що Наталка не вперше тішить фанатів пікантними світлинами. Акторка нещодавно опублікувала спокусливі кадри, на яких лежить у ліжку без одягу.