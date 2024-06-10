До того ж Наталка зізналася, що користується психологічною практикою, щоб полюбити себе. За словами Денисенко, це дуже дієва річ.

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Знаменитість опублікувала серію відвертих фотографій. Артистка лежить у ліжку, прикривши своє тіло білою ковдрою. Позуючи без одягу, акторка загадково дивиться у камеру. Наталка закрутила волосся, локони якого гарно лягли на постіль. На одній зі світлин зірка тримає невеликий букет білих квітів, який на наступних кадрах стоїть у вазі.



Наталка Денисенко позує у ліжку / Фото з інстаграму акторки

Водночас Денисенко зізналася, що їй подобається повертатися після довготривалих гастролей і знову занурюватися у домашню атмосферу.

Кожного разу, повертаючись з гарних готелів, з гастролей, з робочих поїздок, я так люблю цей момент, коли ти повертаєшся додому. І я так люблю всі ті предмети, кольори, текстури, які мене оточують вдома,

– поділилася Наталка.



Відвертий кадр Наталки Денисенко / Фото з інстаграму акторки

Шанувальники Денисенко в захваті від її нової фотосесії. Прихильники підкреслюють красу та тендітність акторки.

"Наталочко, яка ж ти неймовірно чарівна та красива";

"Твій погляд, очі твої це одразу в серце";

"Афродіта";

"Ти дуже чарівна";

"Прекрасна фея Наталка Денисенко".

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