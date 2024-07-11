Наталка Денисенко після хвилі хейту виправдалася за слова про "енергії, які призвели до війни"

На тлі масованої ракетної атаки 8 липня Наталка Денисенко закликала українців позитивно мислити й не реагувати на негатив, за що отримала хейт. Акторка вже прокоментувала власні висловлювання.

Вона запевнила, що своєю заявою не мала на увазі підтримку Росії. До того ж Наталка не пропагувала ворожі наративи.

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Річ у тім, що Денисенко у день ракетного обстрілу опублікувала пост, в якому поділилася думками про негативну енергетику, якою сповнені українці. Акторка наголосила, що варто вийти зі стану жертви й трансформувати енергію в позитив. Втім, не всі користувачі зрозуміли ідею Наталки, через що їй довелося пояснити свою думку.

За словами зірки, вона здивувалася, що мережею шириться інформація про її нібито розповсюдження мови ворожнечі. Денисенко запевнила, що в жодному разі не підтримує Росію та не пропагує ворожі наративи.

Я пропагувала те, щоб ми з вами тримали свій стан, не виливали одне на одного бруд і ненависть – те, що зараз і відбувається, в принципі, зі мною, а тримали свій стан, щоб ми допомагали одне одному, щоб ми любили одне одного, щоби ми направляли свою енергію всередину нашої країни, об'єднувалися,

– поділилася Наталка.

Наталка Денисенка про свій допис / Відео з інстаграм-сторіс акторки

Акторка заявила, що нічого не казала про мир з Росією та "братні народи". Вона вкотре підкреслила, що мала на увазі зовсім інше.

Нагадаємо, блогер Олександр Волошин нещодавно також прокоментував власні вислови щодо закликів до перемир'я. Він зізнався, що не був готовий до хейту від прихильників, зокрема від військових.