Витвір мистецтва, – Наталка Денисенко вразила відвертим фотосетом з перлами

Акторка Наталка Денисенко поділилась знімками з нової фотосесії. Вона позувала у незвичному образі, де головним акцентом були перли.

Українська акторка Наталка Денисенко не соромиться позувати у відвертих зніманнях. Цього разу вона опублікувала у мережі світлини, які зробила ще рік тому.

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Наталка Денисенко вразила новим образом

Наталка Денисенко позувала перед камерою топлес. Вона одягнула лиш молочну мініспідницю з довгою бахромою. Головним акцентом в образі акторки була композиція з перлів – вони прикрашали шию Наталки, плечі й груди. Також аутфіт доповнював золотий браслет та білі чобітки.



Наталка Денисенко / Фото з інстаграму акторки



Наталка Денисенко / Фото з інстаграму акторки

Акторка зібрала волосся ззаду та зробила легкий макіяж.

Іноді, якісь фото здаються "не на часі", але навіть через рік вони виглядають в моїх очах, як витвір мистецтва! Щось є в цих світлинах містичне, правда? Я навіть хотіла написати допис про те, що мистецтво і творчість у всі часи було саме тією енергією, яка допомагала вижити й жити. Але досить про це й одного речення,

– поділилась Наталка Денисенко.



Наталка Денисенко / Фото з інстаграму акторки

У коментарях акторку запитали про те, як на ці світлини відреагував її чоловік Андрій Федінчик, який у ЗСУ. "Казав, що гарно", – відповіла Денисенко.

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