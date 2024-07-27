Українські Мальдіви, – Наталія Могилевська показала, як відпочиває на морі з доньками

Співачка Наталія Могилевська з чоловіком та доньками вирушила на відпочинок. Артистка проводить відпустку в Одесі.

Наталія Могилевська орендувала триповерховий будинок з кількома терасами, які виходять просто на море. Цю місцевість вона назвала "українськими Мальдівами".

До слова Наталія Могилевська показала, як збирається з доньками на відпочинок: зворушливе відео

Виконавиця поділилася першими фото та відео з відпочинку в Одесі. Вона показала букет від коханого, одеські смаколики та як їй допомагає старша донька.

І ви питаєте, чому в мене такий гарний настрій? Я щаслива, коли коханий готує м’ясо, моя Мішелька допомагає з картоплею, а Айка позує в сонячних окулярах. Дивіться і ловіть наш Одеський вайб. "Українські Мальдіви" – forever!

– написала Наталія Могилевська.

Більшість українських зірок зараз перебуває на відпочинку. Оля Полякова проводить час у Монако, Ксенія Мішина кілька тижнів провела у Сполучених Штатах. Де ще проводять час знаменитості – читайте тут.