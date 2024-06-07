Донька Ірини Горової вийшла заміж: зворушливі весільні кадри

26-річна Наталія Горова офіційно стала дружиною. Зі святом її вже привітала мама, продюсерка Ірина Горова.

Вона поширила фото з весілля доньки. Крім того, написала зворушливе привітання молодятам.

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Ірина наголосила, що дуже рада за доньку та її обранця.

Вітаю! Кохайтеся, насолоджуйтесь життям, підтримуйте одне одного. Я неймовірно щаслива мама,

– зазначила знаменитість.

Також вона показала святкові фото пари. На світлинах 26-річна Наталія постала у вишуканій білій сукні. До неї вона додала підбори та весільний букет. Водночас її обранець Амір одягнув білу сорочку та сіро-блакитні штани. До свого look він додав лофери й годинник.

Під дописом Наталія подякувала мамі, що та була поруч у такий важливий день в її житті.

Що відомо про доньку Ірини Горової