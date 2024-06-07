Донька Ірини Горової вийшла заміж: зворушливі весільні кадри

7 червня 2024, 09:54
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Джерело:

Ірина Горова

26-річна Наталія Горова офіційно стала дружиною. Зі святом її вже привітала мама, продюсерка Ірина Горова.

Вона поширила фото з весілля доньки. Крім того, написала зворушливе привітання молодятам.

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Ірина наголосила, що дуже рада за доньку та її обранця.

Вітаю! Кохайтеся, насолоджуйтесь життям, підтримуйте одне одного. Я неймовірно щаслива мама,
– зазначила знаменитість.

Також вона показала святкові фото пари. На світлинах 26-річна Наталія постала у вишуканій білій сукні. До неї вона додала підбори та весільний букет. Водночас її обранець Амір одягнув білу сорочку та сіро-блакитні штани. До свого look він додав лофери й годинник.

Під дописом Наталія подякувала мамі, що та була поруч у такий важливий день в її житті.

Що відомо про доньку Ірини Горової

  • Наталія стала першою дитиною продюсерки. Її вона народила у 18 років від шлюбу з репером UGO (справжнє ім'я – Юрій Горовий), з яким одружилася у 1994 році.
  • Наразі Наталія, вже доросла та самостійна жінка, знайшла своє покликання у Варшаві, де працює маркетологом в IT-індустрії. Специфіка роботи дозволяє їй бути мобільною та подорожувати, не прив'язуючись до офісу.
  • Попри відстань, що розділяє матір та доньку, Горова докладає зусиль, аби підтримувати міцний зв'язок з Наталією.
  • Дівчина, у свою чергу, часто навідується до рідного Києва.
  • Відомо, що обранець Наталії Горової з Ірану та сповідує іслам.
  • У 2022 році в них відбулася весільна церемонія згідно з мусульманськими традиціями.
  • Закохані розповідали, що планують зіграти ще одне весілля в Україні та обвінчатися в церкві.
  • Зауважимо, Наталія вирішила не приймати іслам.

Автор: Софія Хомишин