Вона вражає, – продюсер Полякової висловився про скандальний кліп Каменських Moloko

Фрагмент з нового кліпу співачки Насті Каменських на трек Moloko не сподобався багатьом фанатам. Вся справа у його відвертості. Водночас, продюсер співачки Олі Полякової, Михайло Ясинський поділився своєю думкою щодо доречності образу Каменських.

До того ж він розповів своє ставлення до прагнень співачки побудувати кар'єру за кордоном. За словами Михайла, йому подобаються її старання.

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Чи сподобався Ясинському кліп на трек Moloko

Продюсер Полякової вже відреагував на відвертий образ Насті Каменських у фрагменті кліпу на пісню Moloko. На його думку, артистка створила вражаючий образ. Чоловік справді захоплюється відеороботою.

Дуже сексуальна Настя. Дуже красива. Неймовірна. Вона вражає,

– зізнався продюсер.

До того ж Ясинський прокоментував спроби Каменських стати відомою за кордоном. Йому до вподоби старання і прагнення артистки втілити свою мрію. Такі дії Насті викликають у нього щиру повагу до неї.

Водночас він впевнений, що Каменських треба жити в тій країні, де вона планує досягти успіху в музичній кар'єрі. Також Михайло порівняв латиноамериканський шоубізнес з українським 2010-х років, зазначивши їхню схожість. Там теж треба за все наперед домовлятися.

Втім, продюсер не розуміє, чому Каменських дала великий концерт у Києві, якщо планує працювати на латиноамериканську аудиторію. На його думку, їй дуже складно "всидіти на двох стільцях" одночасно.

Потрібно розуміти, що не можна так узяти й поїхати в Латинську Америку, вони до цього готувалися. Дуже складно сидіти на двох стільцях, потрібно знаходитись і працювати там. Навіщо вони робили шоу у Палаці Україна? Напевно, для того, що: "Я з Україною, але в мене є мрія",

– поділився Михайло.

Інтерв'ю Михайла Ясинського: дивіться відео онлайн

Що відомо про скандальний кліп на пісню Moloko