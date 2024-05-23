У п'яту річницю весілля: Настя Каменських зворушливо звернулася до Потапа

23 травня 2024, 16:00
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Настя Каменських

Настя Каменських 23 травня 2019 року вийшла заміж за репера Потапа. Тепер подружжя святкує 5 річницю весілля.

Виконавиця вже встигла привітати чоловіка зі святом. Вона опублікувала рідкісне фото пари та зворушливо звернулася до коханого.

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Як Настя Каменських привітала Потапа з річницею весілля 

Співачка виставила романтичне фото з чоловіком. На знімку вона постала у білосніжній весільній сукні, а Потап позував у класичному костюмі. До фотографії Каменських додала чуттєві рядки з власної пісні.

Я обіцяю бути тобі морем, небом бути зоряним. П'ять років,
– зазначила виконавиця. 

Якою була історія кохання Потапа та NK

  • Все почалося в далекому 2006 році, коли вони вперше зустрілися під час спільної роботи над музичним проєктом. 
  • Цікаво, що спочатку Потап не дуже хотів працювати з Настею, але доля розпорядилася інакше.
  • Артисти записали спільну пісню та їхній дует швидко став відомим. Попри творчий успіх, перші 3 роки співіснування музиканти постійно сварилися між собою. 
  • Водночас шанувальники припускали можливий роман між ними, але Олексій тоді ще був одружений з Іриною Горовою.
  • У 2014 році все змінилося, коли репера та співачку разом помітили на відпочинку на Кубі.
  • Це стало новою главою в їхніх стосунках, що призвело до розлучення Потапа і, врешті-решт, до їхнього офіційного шлюбу у 2019 році.

Автор: Софія Хомишин