Настя Каменських похвалилась подарунками від Потапа і зробила відверте фото без білизни

Співачка Настя Каменських похвалилась подарунками від Потапа у Міжнародний жіночий день. Вона зробила відверте фото з тюльпанами.

Виконавиця Настя Каменських зараз перебуває у турі Україною. Та це не стало перешкодою для її чоловіка Потапа, щоб надіслати дружині подарунки.

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Настя Каменських похвалилась подарунками від Потапа

Репер Потап, який перебуває за кордоном, надіслав співачці букет тюльпанів. Вже в автобусі, у дорозі до наступного міста у турі, члени команди Насті Каменських передали їй ще один креативний презент. Потапенко подарував їй подушку зі своїм зображенням.

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У свято Настя Каменських опублікувала відверте фото з тюльпанами. Вона позувала у білосніжному халаті без білизни та оголила одне плече. Букетом квітів співачка прикрила декольте.

Бути собою, любити та цінувати себе понад усе. Ламати стереотипи, виходити за рамки та не боятися мріяти і проявляти свої найпотаємніші "Я". Не чекати від когось вчинків, а мати достатньо внутрішньої сміливості, щоб діяти та досягати вершин,

– написала артистка.

Каменських додала, що варто не боятись засуджень, рухатися вперед і робити собі свято щодня.



Настя Каменських / Фото з інстаграму співачки