Настя Каменских похвасталась подарками от Потапа и сделала откровенное фото без белья
Источник:Настя Каменских
Певица Настя Каменских похвасталась подарками от Потапа в Международный женский день. Она сделала откровенное фото с тюльпанами.
Исполнительница Настя Каменских сейчас находится в туре по Украине. Но это не стало препятствием для ее мужа Потапа, чтобы прислать жене подарки.
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Настя Каменских похвасталась подарками от Потапа
Рэпер Потап, который находится за границей, прислал певице букет тюльпанов. Уже в автобусе, в дороге в следующий город в туре, члены команды Насти Каменских передали ей еще один креативный презент. Потапенко подарил ей подушку со своим изображением.
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Каменских показала фото топлес
В праздник Настя Каменских опубликовала откровенное фото с тюльпанами. Она позировала в белоснежном халате без белья и обнажила одно плечо. Букетом цветов певица прикрыла декольте.
Быть собой, любить и ценить себя превыше всего. Ломать стереотипы, выходить за рамки и не бояться мечтать и проявлять свои самые сокровенные "Я". Не ждать от кого-то поступков, а иметь достаточно внутренней смелости, чтобы действовать и достигать вершин,
– написала артистка.
Каменских добавила, что стоит не бояться осуждений, двигаться вперед и делать себе праздник каждый день.