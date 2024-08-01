Романтика на відстані: Настя Каменських похизувалася романтичним подарунком від Потапа

Українська співачка Настя Каменських поділилася з шанувальниками приємним сюрпризом від свого чоловіка, репера і продюсера Потапа. Попри те, що пара часто перебуває у різних країнах, Потап знайшов спосіб потішити кохану.

Напередодні подружжя разом показалася в Юрмалі. Тоді Настя Каменських виступила на фестивалі Лайми Вайкуле, а Потап приїхав її підтримати.

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Так, нещодавно під час підготовки до зйомок Насті доставили розкішний букет квітів у плетеній сумці. Співачка, яка в той момент працювала з візажистом і перукарем, була приємно здивована таким жестом. У своєму інстаграмі вона подякувала чоловікові.

Дякую, моє кохання,

– зазначила артистка.



Настя Каменських показала подарунок від Потапа / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зауважимо, точне місцеперебування Насті Каменських залишається невідомим, оскільки артистка вирішила не розкривати цю інформацію.

Тим часом Потап поділився у соцмережах фотографіями з Кіпру, де він, ймовірно, спостерігатиме за баскетбольними змаганнями. У підписі до фото репер згадав про чемпіонат Європи з баскетболу.