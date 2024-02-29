Вона зробила допис у своєму телеграмі, де поділилась своїми думками щодо послання президента країни-агресорки Владіміра Путіна Федеральним зборам.

До речі Після "голої вечірки": путініст Кіркоров засвітився в окупованій Горлівці

Івлєєва зробила цинічну заяву

Блогерка зізналась, що цього року вперше подивилась звернення президента-диктатора. Вона зазначила, що намагається стати обізнаною в тих питаннях, якими раніше не цікавилась.

У цьому році вперше переглянула послання президента. Протягом останніх місяців намагаюся заглибитися в багатьох питаннях, на які раніше не звертала увагу,

– розповіла вона.

Івлєєва ствердила, що їй сподобалися ідеї, які висунув президент країни-агресорки. Вона відверто натякнула, що голосуватиме за Путіна на президентських виборах.

Ініціативи та проєкти, які були озвучені, мені щиро відгукуються. Я знаю, за що піду голосувати,

– додала вона.

Відомо, що у березні Івлєєва говорила, що в Україні триває війна та гинуть люди. Однак, вона не зазначила, що вторгнення розпочала саме Росія на чолі з Путіним.

Івлєєва влаштовувала "голу вечірку" в Москві