Вона зробила допис у своєму телеграмі, де поділилась своїми думками щодо послання президента країни-агресорки Владіміра Путіна Федеральним зборам.
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Івлєєва зробила цинічну заяву
Блогерка зізналась, що цього року вперше подивилась звернення президента-диктатора. Вона зазначила, що намагається стати обізнаною в тих питаннях, якими раніше не цікавилась.
У цьому році вперше переглянула послання президента. Протягом останніх місяців намагаюся заглибитися в багатьох питаннях, на які раніше не звертала увагу,
– розповіла вона.
Івлєєва ствердила, що їй сподобалися ідеї, які висунув президент країни-агресорки. Вона відверто натякнула, що голосуватиме за Путіна на президентських виборах.
Ініціативи та проєкти, які були озвучені, мені щиро відгукуються. Я знаю, за що піду голосувати,
– додала вона.
Відомо, що у березні Івлєєва говорила, що в Україні триває війна та гинуть люди. Однак, вона не зазначила, що вторгнення розпочала саме Росія на чолі з Путіним.
Івлєєва влаштовувала "голу вечірку" в Москві
- Блогерка запросила відомих російських артистів у московський клуб "Мутабор". Серед них були путіністи та зрадники – Ксенія Собчак, Діма Білан, Філіп Кіркоров, Лоліта Мілявська, Анна Асті, Джиган. Вони відвідали захід майже голі.
- Громадяни країни-агресорки почали обурюватися такій вечірці в період так званої "спеціальної воєнної операції", а насправді війни Росії проти України. Вони почали скаржитись на організаторку в правоохоронні органи.
- Як наслідок, Івлєєву звинуватили у пропаганді "нетрадиційних сімейних цінностей" та створенні загрози безпеці країни. Проти неї розпочали кримінальну справу через несплату податків. Їй загрожує 5 років в'язниці та штраф у розмірі 1 мільярд рублів.
- Івлєєва спершу почала нарікати, що Росії слід рухатися до західних цінностей. Але після масового хейту прибрала дописи щодо її антивоєнної позиції та попросила публічне вибачення у громадян країни-агресорки.