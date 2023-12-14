Міша Кацурін розповів, що був здивований подарунком від дружини. Гітара чекала його на саунд-чеці перед концертом.

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Кацурін про подарунок дружини

Гітара, яку Надя Дорофєєва купила чоловіку – це американський Gibson Les Paul 2011 року. Кацурін зізнався, що мріяв про таку з університету.

Як? Я бачив скільки часу займає підготовка до сольника. У людини не було часу на обід, а така гітара не продається просто в магазині, тут конкретно треба займатися пошуками. Тобто на обід часу не було, а на Les Paul було?

– здивовано висловився Кацурін.



Подарунок Дорофєєвої / Фото з інстаграму Міші Кацуріна

Чоловік поділився, що у захваті від того, як за один день Надя Дорофєєва дала сольний концерт, зібрала кошти на "Азов" та ще й здійснидла мрію чоловіка.

"Є люди, внутрішнє світло яких настільки потужне, що осяює не тільки близьких, а взагалі всіх і все навкруги. Мені пощастило знати одну таку людину. Люблю, пишаюся та дякую", – підсумував Кацурін.

Надя Дорофєєва виступила з сольником

Нагадаємо, Надя Дорофєєва 9 грудня виступила з сольним концертом у Stereoplaza. Для виконання треку "Щоб не було" до артистки приєднався її чоловік Міша Кацурін. Їхній виступ фіналізувався романтичним поцілунком.

Під час концерту відбувся аукціон, де зірка розігрувала особливі речі для "Азову". За пухнасті вушка з кліпу "На самоті" вдалось вторгувати 2 мільйони гривень.