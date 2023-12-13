Телеведуча Маша Єфросиніна опублікувала реалістичне відео, як проходили вихідні, поки вона хворіла. Цей час зірка провела з 9-річним сином.
До слова Категорично відмовляється: відоме ім'я ведучого, з яким Маша Єфросиніна не вийде на одну сцену
Маша Єфросиніна провела лікарняний з сином
Телезірка показала, чим займалась на вихідних: готувала сирники у духовці, займалась йогою, танцювала та вечеряла піцою з Олександром. Не оминали її й неестетичні справи, як-от прибирання за собакою та викидання сміття.
На лікарняному з Алехандро,
– описала ролик ведуча.
Маша Єфросиніна на лікарняному: відео
За реалістичне домашнє відео фани подякували їй у коментарях та побажали швидкого одужання.
- "Марія, дякую вам за ваші домашні відео! Такі ж, як у звичайних людей. Бо коли дивишся блогерів, які намагаються видати ідеальну, неправдиву, картинку, починаєш думати, що з тобою щось не так";
- "Дивишся блог і розумієш, що це людина, як і ти – проста людина, з великим серцем";
- "Ви просто котики! Обожнюю вас";
- "Іноді тіло дає нам сигнали, але ми їх не чуємо, і врешті-решт воно робить все можливе, щоб ми могли легально побути вдома з рідними людьми, але, на жаль, на лікарняному.";
Маша Єфросиніна живе на дві країни
- Зараз телеведучій доводиться жити в Україні та Польщі, адже її син Олександр більшість часу проводить за кордоном через війну.
- Востаннє хлопчик приїздив до України разом з мамою ще наприкінці літа – у серпні. Тоді ведуча взяла кілька днів відпочинку, а в дорогу додому до неї приєднався син. На жаль, тоді Київ зустрів їх сиренами.
- Маша Єфросиніна зізнавалась, що перед розлукою син з неї "не злазить" – його не цікавлять навіть ігри. "У моменти, коли знову і знову потрібно розлучатися з ним, моє бажання про припинення існування отс*сії найжагучіше", – писала зірка.