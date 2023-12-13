Телеведуча Маша Єфросиніна опублікувала реалістичне відео, як проходили вихідні, поки вона хворіла. Цей час зірка провела з 9-річним сином.

До слова Категорично відмовляється: відоме ім'я ведучого, з яким Маша Єфросиніна не вийде на одну сцену

Маша Єфросиніна провела лікарняний з сином

Телезірка показала, чим займалась на вихідних: готувала сирники у духовці, займалась йогою, танцювала та вечеряла піцою з Олександром. Не оминали її й неестетичні справи, як-от прибирання за собакою та викидання сміття.

На лікарняному з Алехандро,

– описала ролик ведуча.

Маша Єфросиніна на лікарняному: відео

За реалістичне домашнє відео фани подякували їй у коментарях та побажали швидкого одужання.

"Марія, дякую вам за ваші домашні відео! Такі ж, як у звичайних людей. Бо коли дивишся блогерів, які намагаються видати ідеальну, неправдиву, картинку, починаєш думати, що з тобою щось не так";

"Дивишся блог і розумієш, що це людина, як і ти – проста людина, з великим серцем";

"Ви просто котики! Обожнюю вас";

"Іноді тіло дає нам сигнали, але ми їх не чуємо, і врешті-решт воно робить все можливе, щоб ми могли легально побути вдома з рідними людьми, але, на жаль, на лікарняному.";

Маша Єфросиніна живе на дві країни