Після релізу пісні: Дорофєєва відреагувала на звинувачення в плагіаті образу відомої співачки

Днями українська співачка Надя Дорофєєва презентувала пісню "Нітрогліцерин", на обкладинці до якої постала у масці з вушками. Своїм образом вона нагадала відому американську співачку та спровокувала чутки щодо плагіату.

Річ у тім, що у 2016 році артистка Аріана Гранде випустила альбом Dangerous Women. Родзинкою образу виконавиці стала чорна маска з вушками, яку нещодавно використала Дорофєєва для свого треку.

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Втім, команда Наді заперечує будь-який плагіат. Попри наявність деякої схожості між кадрами, вона не вважає, що ідея була вкрадена. Ба більше, українка працює над власним стилем і його просуванням.

Це дійсно збіг. На перший погляд, є певна схожість між цими фотографіями, яка проявляється у подібному ракурсі та чорно-білій обробці. Проте хочемо наголосити, що команда DOROFEEVA завжди працює над створенням унікального контенту, який відображає власний стиль і бачення артистки,

– повідомила команда Дорофєєвої.

Водночас виконавиця вже тривалий час використовує вушка у своїй творчості. Так, їх можна побачити у кліпах "На самоті", "Хай пишуть", на афішах концертів і "Палаці спорту".

Тема вушок – є вже візитівкою сценічного образу артистки, які трансформуються з кожним періодом творчості,

– йдеться в коментарі.

Нагадаємо, пісня "Нітрогліцерин" розповідає про силу співачки, яка полягає у вдячності, прийнятті та готовності йти далі. Автором тексту композиції став її чоловік – Міша Кацурін.