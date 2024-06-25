Було дуже стресово, – Надя Дорофєєва про конфуз, який стався під час знімання нового кліпу

Співачка Надя Дорофєєва розповіла про проблему зі зніманнями кліпу на її нову пісню "Хартбіт". Вона зізналася, що просто під час фільмування відеороботи стався інцидент.

Водночас артистка поділилася, як швидко довелося діяти, щоб розв'язати проблему. За словами Наді, на це пішло близько півтори години.

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У кліпі Дорофєєва виконує палкий танець разом з іноземним хореографом Семюелем Ділксом. Втім, як виявилося, її партнером мав би бути зовсім інший танцівник. З попереднім хореографом виконавиця тренувалася в Україні та працювала над підтримками в номері. Тому, Наді з Семюелем довелося репетирувати в останню ніч перед зніманнями в Іспанії.

"Він прилетів в ніч перед зніманням кліпу. Вночі ми тренувалися десь півтори години", – поділилася Дорофєєва.

Артистка сильно хвилювалася за кінцевий результат, зокрема за складну танцювальну підтримку. Однак, співачці сподобалася робота з хореографом і кліп.

Там у кліпі у нас є підтримка, і вона хоч і, на перший погляд, легка, але важливо, щоб тебе не впустили головою об бетон. Мені було дуже стресово. Але цей хлопчина без примх зробив усе, що нам було треба. Він молодець,

– зізналася Надя.

Надя Дорофєєва про кліп "Хартбіт": дивіться відео онлайн

Що відомо про кліп "Хартбіт" Наді Дорофєєвої