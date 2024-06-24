Також артистка зізналася, як довго планувалися знімання відеороботи. До того ж Надя поділилася, що могло стати на заваді фільмуванню.

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За словами Дорофєєвої, над створенням кліпу довелося попрацювати трохи більше, ніж сподівалося. Річ у тім, що відеоробота знімалася у Барселоні, де зазвичай дощить дуже рідко. Однак, у день знімань розпочалася злива, яка заважала робочому процесу. Втім, команда швидко відреагувала, і все закінчилося добре.

Водночас Надя розповіла про великий досвід роботи з Муіньо. За словами виконавиці, вона почала працювати з Таню ще до світового визнання режисерки.

У нас була колаборація мого бренду та її бренду. Вона взагалі неймовірно талановита у всьому. Вона і фотографувала, і робила речі, а потім вже почала знімати кліпи,

– зазначила артистка.

Ба більше, планування співпраці над новою відеороботою Дорофєєвої розпочалося ще рік тому. Зірки не могли домовитися про час, оскільки мали різні графіки роботи.

Що відомо про кліп "Хартбіт" Наді Дорофєєвої