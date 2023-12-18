Українська співачка Надя Дорофєєва у стримі Жені Яновича розповіла про випадок, коли їй було соромно. Виявилося, що така ситуація сталася зовсім нещодавно.

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Надя Дорофєєва про "фейл" через використання російської музики

Артистка вирішила зробити ще один збір разом з волонтерами та іншими медійними персонами – Марком Куцеваловим, Мішею Кацуріним, Вадимом Кириленко, Ігорем Лаченковим, Женею Дзюбою.

Ми зробили трек гурту АТС – це відомий світовий колектив з офігенною піснею Around the World. Ми постимо цю пісню, і через 5 хвилин ми бачимо коментар, у якому написано: "Все класно, але я цікавився історією цієї пісні, і це пісня гурту "Руки Вверх". Я видалила це відео через секунду,

– пригадала Надя Дорофєєва.

Зауважимо, мова йде про семпл пісні німецького гурту ATC (A Touch of Class) – Around the World, яка вийшла у 2000 році. Насправді авторами семплу є російський гурт "Руки Вверх". У 1998 році росіяни випустили трек "Песенка", мелодію з якої продали згодом німецьким музикантам.

АТС – Around the World: слухайте онлайн

Співачка зізналась, що навіть не підозрювала, що таке може статися, адже всі навколо тільки хвалили кавер для збору.

"Ми навіть уявити не могли, що таке може статися. Різко відреагували, одразу видалили. Переписали з Мішею, моїм чоловіком, ввечері приспів, о 6 ранку ми зробили ідентичний грим, зачіску, одягли таке саме. І в обід вже випустили новий варіант", – зауважила Надя Дорофєєва.

DOROFEEVA, Ігор Лаченков, Міша Кацурін, Антон Птушкін, Марк Куцевалов, Вадим Кириленко та Женя Дзюба: відео