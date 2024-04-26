Якась драма може бути, – Надя Дорофєєва зізналася, які сварки бувають у шлюбі з Кацуріним
Джерело:"Люкс Фм"
Відома українська співачка Надя Дорофєєва майже рік як перебуває у шлюбі з ресторатором Мішею Кацуріним. Артистка відверто розповіла про перебіг сварок пари.
До того ж виконавиця, яку нещодавно привітав з днем народження її чоловік, зізналася про способи вирішення конфліктів з коханим. За словами Наді, зазвичай це відбувається драматично.
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Чи бувають сварки у Дорофєєвої з Кацуріним
Артистка чесно зізналася, що словесних сутичок у подружжя не буває. Ба більше, Міша з Надею ніколи не били посуд під час емоційних суперечок. Водночас зіркова пара вирішує конфлікти за допомогою душевних розмов наодинці, хоч вони і є драматичними.
У нас сварок не буває, ми можемо спілкуватися, ми не гриземося. Ми спілкуємося, зазвичай це так драматично, ми так повільно говоримо, якась драма може бути. А так, щоб прямо сваритися, то ні. Склянки не били, це не про нас,
– поділилася співачка.
Інтерв'ю Наді Дорофєєвої: дивіться відео онлайн
Що відомо про подружжя Дорофєєвої та Кацуріна
- У березні 2022 році Володимир Дантес і Надя Дорофєєва повідомили про розлучення.
- Вже у червні того ж року співачка зізналася, що її серце зайняте. Її обранцем став ресторатор і блогер Міша Кацурін.
- Надя і Вова були близькими друзями з Мішею та його дружиною Дашею і саме тому спровокували активне обговорення у суспільстві.
- Влітку 2023 року Дорофєєва та Кацурін одружилися. Цікаво, що Міша двічі просив дівчину вийти за нього. Вони їхали на скутері, й Надя була у шоломі. Коли чоловік вперше запитав, чи стане вона його дружиною, співачка просто не почула. То ж Кацуріну довелося зупинитися й перепитати ще раз.
- Закохані рідко публічно говорять про свої почуття, але якось Надя зізналася, що пара одразу знала, що одружиться.
- Співачка і виконавець часто публікують спільні фото, на яких мають щасливий та закоханий вигляд.