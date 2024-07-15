Щасливі часи, – Дорофєєва приїхала до села, де провела дитинство й показала рідну місцевість

Українська співачка Надя Дорофєєва розповіла про своє дитинство у селі Веселий Кут, що на Черкащині. Артистка з теплом згадує часи, проведені разом з родиною.

Виконавиця зізналася, що останнім часом сильно сумувала за рідною місцевістю. Тому, вона вирішила поїхати та насолодитися краєвидами села.

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У своїх соцмережах Надя опублікувала кілька світлин. Вона показала природу місцевості, табличку, яка зустрічає жителів села, рідних і близьких та сімейний будинок зсередини. Дорофєєва щоліта приїжджала до Веселого Кута, де проводила вільний час з родиною.

Згадуючи дитинство в різних інтерв'ю, я багато разів розповідала про село "Веселий Кут" і про наші поїздки туди кожного літа всією сім'єю. Це були дуже щасливі часи, коли ми всі були разом. Останній час я дуже ностальгувала та якось сильно тягнуло туди. І ось,

– поділилася артистка.

Шанувальники Наді висловили захват її сімейному контенту. Прихильники зауважили атмосферність та чуттєвість кадрів.

"Такі комфортні фотографії, сімейні";

"Неймовірні фото. Такі гарні, прості та добрі люди. Так люблю такі будинки – чудові спогади про дитинство";

"Всі ми родом з дитинства! Там тепло і затишно";

"Сонячна Надя і сонячні фото".

Нагадаємо, Дорофєєва показала, як виглядала 27 років тому. Співачка опублікувала фото, на якому позувала в шкільній формі та з бантиком на голові. На світлині артистці було всього 7 років. За її словами, вона не могла тоді уявити, що житиме в умовах війни.