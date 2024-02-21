Матвєєва зустрілась із Залужними для обговорення благодійних проєктів. Йдеться про фонд Сергія Костири "UA24", до якого долучена телезірка.
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Матвєєва похизувалась фото із Залужними
У своєму інстаграмі Матвєєва оприлюднила допис про зустріч з колишнім головнокомандувачем та його дружиною. Надія висловила вдячність Валерію Залужному за те, що він підтримує фонд. А його дружині телеведуча подякувала за підтримку свого чоловіка.
"Вдячна Валерію Федоровичу за підтримку благодійного фонду. Вдячна пані Олені, берегині потужного чоловіка, стійкість та віра прекрасної жінки надихає", – написала вона.
Користувачам мережі сподобалась світлина Матвєєвої з Залужними. Вони також висловили вдячність колишньому головнокомандувачу.
- "Валерій Федорович – мудрий чоловік, відважний воїн, справжній захисник своєї землі. Сили вам усім і натхнення на добрі справи".
- "Валерій Залужний – мудрий, сильний і відважний військовий, патріот своєї країни. А очі які в нього добрі, а погляд відкритий. Низький вам уклін, і велике дякуємо за вашу працю!".
- "Генерал Залужний – гордість України, найкращий, справжній! Велика пошана та вдячність!".
- "Сім'я Залужних – це приклад та натхнення".
- "Як приємно на вас дивитись! Душа радіє".
Залужний часто показує свою дружину
Валерій та Олена Залужні є подружжям понад 20 років. Вони виховують спільну доньку Христину, а також Олена має доньку Аріну від першого шлюбу. Дружина генерала фінансистка.
У своїх соцмережах Залужний періодично демонструє свою дружину, зазвичай з нагоди свят або річниці. Натомість Олена з'являється з чоловіком на різних публічних заходах.
Раніше пара часто подорожувала разом і багато гуляла пішки. Утім, після повномасштабного вторгнення усе змінилося, адже в генерала просто не було на це часу через роботу.