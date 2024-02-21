Матвєєва зустрілась із Залужними для обговорення благодійних проєктів. Йдеться про фонд Сергія Костири "UA24", до якого долучена телезірка.

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У своєму інстаграмі Матвєєва оприлюднила допис про зустріч з колишнім головнокомандувачем та його дружиною. Надія висловила вдячність Валерію Залужному за те, що він підтримує фонд. А його дружині телеведуча подякувала за підтримку свого чоловіка.

"Вдячна Валерію Федоровичу за підтримку благодійного фонду. Вдячна пані Олені, берегині потужного чоловіка, стійкість та віра прекрасної жінки надихає", – написала вона.

Користувачам мережі сподобалась світлина Матвєєвої з Залужними. Вони також висловили вдячність колишньому головнокомандувачу.

"Валерій Федорович – мудрий чоловік, відважний воїн, справжній захисник своєї землі. Сили вам усім і натхнення на добрі справи".

"Валерій Залужний – мудрий, сильний і відважний військовий, патріот своєї країни. А очі які в нього добрі, а погляд відкритий. Низький вам уклін, і велике дякуємо за вашу працю!".

"Генерал Залужний – гордість України, найкращий, справжній! Велика пошана та вдячність!".

"Сім'я Залужних – це приклад та натхнення".

"Як приємно на вас дивитись! Душа радіє".

Залужний часто показує свою дружину