Відомо, що MÉLOVIN сам зростав в Одесі серед російськомовних людей. Однак, після початку повномасштабного вторгнення Росії? Костянтин Бочаров (справжнє ім'я артиста) повністю перейшов на українську.

До речі Усі пісні фіналістів Нацвідбору на Євробачення-2024: добірка композицій, що здивують

MÉLOVIN висловився про мовне питання

Співак зазначив, що критикувати українців, які все ще спілкуються російською, не буде. Водночас він не підтримує таку позицію. Також у Костянтина запитали його думку про скандальну блогерку Аню Алхім, яка розмовляє російською на велику аудиторію.

Я вважаю, кожен сам вирішує, як йому жити та що йому слухати, з якими взагалі базовими морально-етичними штуками жити. Для мене це взагалі не ок. Для мене було ок перейти на українську мову та зрозуміти, що я був такий самий зросійщений одесит, як і всі одесити,

– сказав він.

MÉLOVIN поділився, що не має наміру шукати у комусь "зраду". На його думку, кожному українцеві слід перш за все, звертати увагу на себе.

Травити людей за мову я не збираюся, я не з тих, хто буде кричати: "Чому не державною?!" Це ваша справа. Мені найголовніше, щоб люди розуміли, що треба починати лише з себе. Не оце шукати "а що на болотах? а що у когось?" А починати з себе: не шукати зраду десь, а знайти зраду в собі. Тому що саме з нас починається цей насправді абсолютно зрозумілий, але хаос,

– зазначив артист.

Інтерв'ю MÉLOVIN: дивіться відео онлайн

Що відомо про MÉLOVIN

Костянтин Бочаров переміг у шостому сезоні співочої програми "X-Фактор". Згодом взяв участь у Національному відборі на "Євробачення" та виграв його. Тож MELOVIN поїхав представляти Україну на міжнародний пісенний конкурс у Португалію з композицією Under The Ladder. Він посів на "Євробаченні" 17-те місце.

У 2021 році MÉLOVIN був учасником шоу "Маска", де виступав у костюмі Жирафи. Співак став переможцем програми. Найвідомішими треками артиста є "Вітрила", "З тобою, зі мною, і годі", "І кров кипить".

Відомо, що Бочаров знову пробує свої сили на Національному відборі на "Євробачення". Він боротиметься за перемогу 3 лютого з англомовною композицією Dreamer.