Короткі стрижки та прості вбрання: як українські зірки виглядали в молоді роки
Сьогодні, 12 серпня, відзначається Міжнародний день молоді. З цієї нагоди пропонуємо подивитись, як виглядали українські кумири в молоді роки та як змінювався їхній стиль відповідно до модних тенденцій.
З плином часу ми могли призабути, як українські зірки виглядали в юності чи на початку своєї зіркової кар'єри. Сьогодні можемо простежити, як змінювались наші кумири на яких рівнялись тисячі, якщо не мільйони людей. Детальніше читайте в матеріалі Show 24.
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Тіна Кароль
Українська співачка завжди вражає шанувальників своєю красою, стилем і зовнішнім виглядом. Тіна частенько експериментувала із зовнішністю та навіть мала коротку стрижку. Виконавиця не тільки шукала себе, а й надихала інших на зміни у своєму житті.
Маша Єфросиніна
Телеведуча вважається прикладом гарного стилю та витонченості. Зірка не боїться показатись на публіку без макіяжу та вільно говорить про те, що кожна жінка є прекрасна. Дуже давно Єфросиніна навіть мала проблеми із зайвою вагою.
А на цій світлині знаменитості 13 чи 14 років. Сама Маша розповідала, що завдяки мамі, яка кожного ранку говорила їй, що вона найкраща дівчинка у світі, вона почувала себе впевненою та прекрасною.
Павло Зібров
Головний вусань країни підкорив не одне жіноче серце. Природна харизматичність, легка та яскрава музика, відмінне почуття гумору та багато інших хороших якостей стали визначними у формуванні образу народного артиста.
Раніше Зібров носив коротку шевелюру, а вуса були й залишаються незмінним атрибутом. Сьогодні ж Павло Миколайович відростив волосся та з гордістю говорить про свій стиль.
Юрій Горбунов
Ведучий уже давно передова зірка українського телебачення. Без нього не обходиться майже жодна програма. Якщо порівнювати стиль Горбунова в молоді роки й сьогодні, то акцент можна зробити хіба що на зміні зачіски та новому стилі костюмів.
Ольга Сумська
Українська акторка та телеведуча завжди була взірцем стилю та краси. Довге, світле волосся, одяг, який підкреслює неймовірну фігуру, та надзвичайно красиві риси обличчя – завжди були головною родзинкою Сумської.
Сьогодні зірка майже не змінилась. Роки додали ще більшої вроди, а стиль в одязі – краще підкреслює витонченість та статусність.
Настя Каменських
Співачка, яка здобула свою славу завдяки дуету Потап і Настя, завжди вирізнялась відвертим стилем на сцені, яскравим макіяжем і оригінальною зачіскою. Сьогодні зірка не пасе задніх ексцентричності.
То ж нагадуємо, як виглядала співачка на початку зіркової кар'єри.
Дмитро Монатік
Співак, який готується втретє стати батьком, тривалий час шукав свій стиль, як у музиці, так і в зовнішньому вигляді. Навіть тоді, коли на співочому проєкті "Х-фактор", у хлопця не повірили, він продовжував рухатись далі.
Впевнені, що Монатіка із дредами в шкільні роки ви ще точно не бачили.
Оля Полякова
Співачка, яка вражає потужним голосом і яскравими образами, також пройшла шлях буденної молодості, й, мабуть, тоді не здогадувалась яка слава на неї чекає в майбутньому.
Полякова поділилась архівним фото, на якому їй 13 років. Проста дівчина із запалом в очах – мабуть, це найкращий підпис, щоб описати цю світлину.
Нехай сьогоднішня згадка про те, як виглядали українські знаменитості в молоді роки, стане поштовхом для приємної ностальгії й розуміння, що час може працювати на користь.