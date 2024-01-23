Вночі 23 січня у Лас-Вегасі відбувся фінал конкурсу краси, участь в якому взяли учасниці з 38 країн. Вони пройшли змагання у кілька етапів: дефіле у сукні та купальнику, інтерв'ю, презентація національного костюма.

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Переможниця конкурсу – представниця Німеччини

Головну корону взяла Джулія Карон з Німеччини. Друге місце отримала конкурсантка з Канади, третє – представниця Колумбії.

Оголошення переможниці: відео

Джулія Карон називає себе у соцмережах доктором медичних наук. Вона працює дитячим психіатром та займається терапевтичними методами для дітей. Серед захоплень Джулії – волонтерство та кінний спорт. Жінка виховує двох дітей у шлюбі з чоловіком.

Чи вдалось Україні потрапити до топів

Цього року Україну представила 37-річна Олена Єлізарова – бізнесвумен, матір трьох дітей та дружина нацгвардійця. Їй не вдалось потрапити до фіналу, але своєю роботою Олена задоволена та вдячна за такий досвід.

Я не стала Mrs.World, поки що. Але дякуючи саме цьому конкурсу, я перемогла свої страхи, свою невпевненість, я перемогла саму себе. За ці два роки війни, саме тут, я знову відчула себе красивою жінкою. Я вдячна долі, що все так склалося і все це відбулося зі мною саме зараз… Сьогодні – це зцілення моєї душі!

– зізналась Олена Єлізарова.

На представленні національного костюма Олена Єлізарова постала у білосніжній блискучій сукні з золотим обрамленням, що символізує українське колосся. Вінок на її голові повертає до образу богині миру Ейрени. Саме з меседжем про мир виступала представниця України.

Національний костюм представниці України: відео