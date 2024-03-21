Ніколи не будемо друзями, – Мішель Андраде чесно висловилася про Потапа та Горову

Українська співачка Мішель Андраде розірвала контракт з лейблом Mozgi Entertainment (зараз Pomitni) у червні 2022 року. Артистка відверто зізналася, що залишилася в нормальних стосунках із колишньою продюсеркою Іриною Горовою після того, як пішла з її продюсерського центру.

Однак співачка також додала, що мала "незрозумілу зустріч" з Потапом, який зараз за кордоном.

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Чому Андраде не запросили у переформатований лейбл

За словами Мішель, коли почалося повномасштабне вторгнення вона вже вела переговори з лейблом про припинення співпраці. Вона зрозуміла, що хоче дати собі час для створення чогось нового. Андраде зізналася, що їй було дуже важко через відсутність підтримки її ідей.

До того, як вони переформатувалися в Pomitni, ми вже не були у відносинах "продюсер і підопічна". Я зрозуміла, що хочу вже бути окремо, бо деякі мої ідеї не підтримували. Мені дуже тяжко, коли у творчих моментах не дають слова та не підтримують,

– розповіла артистка.

Раніше співачка перекладала всю відповідальність на своїх продюсерів та чекала, що всі за неї все зроблять. Зараз для Мішель дуже важливо, щоб її життя було в її руках. До того ж вона хоче розуміти куди прямує і відчувати підтримку своїх слухачів.

Також Андраде зізналася, що після виходу з лейбла перебуває в нормальних стосунках із продюсеркою Іриною Горовою.

Зараз, коли я бачу Іру десь, ми можемо привітатися. І все нормально,

– зізналася співачка.

З лейблом Pomitni артистка залишилася теж в добрих стосунках, попри відсутність будь-якої співпраці.

Які стосунки у Мішель з Потапом

Андраде зізналася, що після повномасштабного вторгнення таки бачилася з колишнім продюсером Потапом, але ця зустріч здалася їй "незрозумілою".

Ніби було все добре, але все одно відчуваю, що ми вже ніколи не будемо друзями. Я не буду загадувати, але просто ось так,

– сказала артистка.

Співачка додала, що водночас вдячна експродюсеру за досвід.

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