Однако певица также добавила, что имела "непонятную встречу" с Потапом, который сейчас за границей.
Кстати Звезда "Лиги смеха" Иван Люленов доступно объяснил, почему Потап и Винник "все проср*ли"
Почему Андраде не пригласили в переформатированный лейбл
По словам Мишель, когда началось полномасштабное вторжение она уже вела переговоры с лейблом о прекращении сотрудничества. Она поняла, что хочет дать себе время для создания чего-то нового. Андраде призналась, что ей было очень тяжело из-за отсутствия поддержки ее идей.
До того, как они переформатировались в Pomitni, мы уже не были в отношениях "продюсер и подопечная". Я поняла, что хочу уже быть отдельно, потому что некоторые мои идеи не поддерживали. Мне очень тяжело, когда в творческих моментах не дают слова и не поддерживают,
– рассказала артистка.
Ранее певица перекладывала всю ответственность на своих продюсеров и ждала, что все за нее все сделают. Сейчас для Мишель очень важно, чтобы ее жизнь была в ее руках. К тому же она хочет понимать куда направляется и чувствовать поддержку своих слушателей.
Также Андраде призналась, что после выхода с лейбла находится в нормальных отношениях с продюсером Ириной Горовой.
Сейчас, когда я вижу Иру где-то, мы можем поздороваться. И все нормально,
– призналась певица.
С лейблом Pomitni артистка осталась тоже в хороших отношениях, несмотря на отсутствие какого-либо сотрудничества.
Какие отношения у Мишель с Потапом
Андраде призналась, что после полномасштабного вторжения таки виделась с бывшим продюсером Потапом, но эта встреча показалась ей "непонятной".
Вроде было все хорошо, но все равно чувствую, что мы уже никогда не будем друзьями. Я не буду загадывать, но просто вот так,
– сказала артистка.
Певица добавила, что одновременно благодарна экс-продюсеру за опыт.
Мнение других звезд об исчезновении Потапа
- Юморист Фима Константиновский надеется, что Потап больше не вернется ни на телеэкраны, ни в Украину. Он высмеял попытку звезды изображать понимание.
- Ведущий Слава Демин считает, что Потап просто "потерялся" и не смог адаптироваться к войне.
- А телеведущий Юрий Горбунов, который также является кумом рэпера, выразил надежду, что Алексей сможет выйти из такого затруднительного положения.