Українці Анастасії Феєр довелося ділити сцену з росіянкою, якій дозволили брати участь у конкурсі краси. Увесь фінал транслювали на ютубі.

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Як минув суперфінал "Міс Земля 2023"

З самого початку шоу пішло не за планом – українку навіть не показали глядачам. Це відбулося під час першого виступу, коли фіналістки традиційно знайомляться з глядачами та журі. Вони виходили групами по 5 дівчат та представляли себе й країну.

Коли на сцену вийшло 5 дівчат, серед яких українка, трансляція чомусь перервалась. Можливо, трапилися технічні труднощі. Та цей невдалий момент не переграли, а просто пропустили й дівчат таки не представили.

Дали дівчата мали танцювати разом у купальних костюмах. Їх також поділили на групи, оскільки учасниць було доволі багато. З невідомих причин Анастасію Феєр поставили неподалік від росіянки. Незрозуміло, чому все ж українці не надали достатньо екранного часу.



Українку змусили танцювати з росіянкою / Скриншот з відео

До слова, учасниця з країни терористки увійшла у топ-8. Нагадаємо, що рішення конкурсу просувати росіянку вкрай дивне. Адже "Міс Земля" – про екологію та збереження природи, а Росія здійснила екоцид, підірвавши Каховську ГЕС.

Хто став переможницею

Переможницею конкурсу стала учасниця з Албанії – Дріта Зірі. Вона отримала корону та звання Miss Earth 2023.

Традиційно на конкурсі обирають найкращих 4 учасниць, кожна з них отримує окремий титул, що стосується земних стихій: