"Міс Україна Всесвіт" Ястремська перемогла на Кубку України з бодибілдингу

Єлизавета Ястремська, яка представляла Україну на конкурсі "Міс Всесвіт", зараз займається бодибілдингом. Вона здобула важливу перемогу, про яку довго мріяла.

Українська модель Єлизавета Ястремська займається бодибілдингом професійно. Вона багато працювала для того, щоб досягти мети.

До слова "Міс Україна Всесвіт" вперше показала впливового чоловіка: хто став обранцем Вікторії Апанасенко

Єлизавета Ястремська перемогла на Кубку України з бодибілдингу та здобула перше місце й золоту медаль у категорії "Модель бікіні"

Мрія стала реальністю! Це було нелегко – я працювала по 4 – 5 годин на день у спортзалі, зранку та ввечері, щоб досягти цієї мети. Важка праця, дисципліна та віра в себе зробили це можливим,

– розповіла Єлизавета Ястремська.

Спортсменка закликала не зупинятися та наполегливо працювати для здійснення мрій.

Єлизавета Ястремська перемогла на Кубку України: відео

Чим відома Єлизавета Ястремська