"Міс Україна Всесвіт" Ястремська перемогла на Кубку України з бодибілдингу
Джерело:Єлизавета Ястремська
Єлизавета Ястремська, яка представляла Україну на конкурсі "Міс Всесвіт", зараз займається бодибілдингом. Вона здобула важливу перемогу, про яку довго мріяла.
Українська модель Єлизавета Ястремська займається бодибілдингом професійно. Вона багато працювала для того, щоб досягти мети.
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Єлизавета Ястремська перемогла на Кубку України з бодибілдингу та здобула перше місце й золоту медаль у категорії "Модель бікіні"
Мрія стала реальністю! Це було нелегко – я працювала по 4 – 5 годин на день у спортзалі, зранку та ввечері, щоб досягти цієї мети. Важка праця, дисципліна та віра в себе зробили це можливим,
– розповіла Єлизавета Ястремська.
Спортсменка закликала не зупинятися та наполегливо працювати для здійснення мрій.
Єлизавета Ястремська перемогла на Кубку України: відео
Чим відома Єлизавета Ястремська
- Єлизавета Ястремська народилась у Києві у багатодітній сім'ї. У 2008 році її родина здобула титул "Сім'я року" від Печерського району міста Києва, адже всі діти були успішними й талановитими.
- Ліза здобула вищу освіту у Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана на спеціальності "Управління персоналом і маркетинг". Вона закінчила школу телеведучих, пройшла курси візажу, вивчила англійську та французьку.
- У 2016 році Єлизавета Ястремська вперше взяла участь у конкурсі "Міс Україна Всесвіт" і здобула титул віцеміс. Через 4 роки вона повернулась та отримала головну корону. Модель представляла країну на міжнародному конкурсі "Міс Всесвіт 2020" у США. Однак вона не змогла потрапити у список найкращих учасниць.