"Міс Україна Всесвіт" Вікторія Апанасенко оголосила про свою вагітність: фото молодої мами

Українська модель Вікторія Апанасенко понад рік перебуває у шлюбі з чиновником Олександром Борняковим. Днями стало відомо, що подружжя очікує на поповнення в родині.

"Міс Україна Всесвіт-2022" полюбляє дивувати прихильників неочікуваними новинами про своє особисте життя. Так, у березні цього року вона розсекретила ім'я обранця та показала його шанувальникам.

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Тепер Вікторія заявила про свою вагітність. 30-річна Апанасенко опублікувала ефектне фото, на якому постала в довгій чорній сукні з вирізами на талії та нозі. На кадрі видніється вагітний живіт моделі.

"Мама маленького левенятка", – поділилася Вікторія.

Шанувальники Апанасенко вже привітали її з новим статусом. Вони побажали здоров'я молодій матусі та її дитині.

"О, вітаю! Хай народиться здоровим та вільним! Щастя всій родині!";

"Вітаю тебе! Бажаю тобі неймовірно красивої дитини, як ти, а також розумної та здорової. Нехай цей новий етап у твоєму житті принесе лише радість і щастя. Ти будеш чудовою мамою!";

"Вітаю вашу сім'ю з такою чудовою подією! Міцного здоров'я матусі та малечі!";

"Вікуля, вітаю! Скорішого відновлення тобі й щастя малечі".

Нагадаємо, Вікторія заговорила про особисте життя на початку лютого 2023 року. Тоді вона зізналась, що її серце зайняте. Обранцем дівчини став Олександр Борняков – заступник міністра цифрової трансформації України з розвитку ІТ-галузі.