"Міс Україна Всесвіт" вперше показала впливового чоловіка: хто став обранцем Вікторії Апанасенко

Модель Вікторія Апанасенко через рік після весілля вирішила розсекретити ім'я та обличчя чоловіка. Ним виявився український чиновник, який працює у сфері ІТ.

"Міс Україна Всесвіт 2022" привітала чоловіка з річницею шлюбу у соціальних мережах. Вона вперше опублікувала світлини з весілля, де видно усю пару.

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Хто обранець "Міс України Всесвіт"

Виявилося, що обранцем Вікторії Апанасенко є Олександр Борняков – заступник міністра цифрової трансформації України з розвитку ІТ-галузі.



Вікторія Апанасенко з чоловіком / Фото з фейсбуку Вікторії Апанасенко

Вікторія зворушливо привітала чоловіка з першою річницею шлюбу, процитувавши Ліну Костенко. Вона подякувала за сміливість, відчуття безпеки і підтримку.

Ти не лише мій чоловік, ти мій союзник, друг, напарник і моя найрідніша людина у Всесвіті. Обіцяю бути поруч з тобою протягом усіх років, які нам відведено. Бути тилом, підтримкою та рушійною силою на шляху до нових висот. Дякую тобі за цей світлий день рік тому, без пишних святкувань та зайвої мішури,

– написала Апанасенко.



Вікторія Апанасенко з чоловіком / Фото з фейсбуку Вікторії Апанасенко

Також прихильники "Міс України Всесвіт" вперше мали нагоду побачити, яку сукню вона обрала для церемонії. Це білосніжне вбрання з приталеним силуетом та відкритими плечима. Вікторія зібрала волосся у високий пучок та довершила образ традиційним букетом нареченої. Наречений натомість одягнув класичний чорний костюм.



Вікторія Апанасенко з чоловіком / Фото з фейсбуку Вікторії Апанасенко

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