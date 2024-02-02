Інна Цимбалюк опублікувала на своїй сторінці серію знімків. На ній зображені сад, хата, колодязь – краєвиди, що дуже нагадують українську місцевість.
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Інна Цимбалюк натякнула на повернення в Україну
На деяких кадрах позувала і сама модель. Вона написала під фото, що побувала у своєму місці сили.
Місця, де шукаю свою істину, силу та натхнення… Поза доступом… До болю рідне… Так, як має бути… Відчуваю шкірою… Навіть коли неспроможна залишатися амбасадором щастя, краси і доброти…
– написала Інна Цимбалюк.
У коментарях шанувальники запитали, чи перебуває зірка в Києві. На це Цимбалюк відповіла: "Майже". Інша користувачка зауважила, що знімки нагадують Буковину. Модель вподобала цей коментар, але не відповіла на нього.
Інна Цимбалюк могла повернутись в Україну / Фото з інстаграму Інни Цимбалюк
Через кілька днів Інна Цимбалюк показалася в Румунії. Вона перебуває у Бухаресті.
Цимбалюк зараз у Бухаресті / Фото з інстаграм-сторіз
Що відомо про Інну Цимбалюк
- Модель представила Україну на конкурсі "Міс Всесвіт 2006" та увійшла до числа 20 найкращих. Вона була ведучою та учасницею багатьох проєктів на телебаченні у нульових.
- Пізніше Інна Цимбалюк вийшла заміж за росіянина і народила доньку. З 2015 до 2022 року вона жила у Росії, Україні та Франції.
- З початку повномасштабного вторгнення Інна Цимбалюк не висвітлює події війни. Інколи вона публікує вірші українських поетів. Модель і телезірка з донькою живе за кордоном: показується то у Латвії, то Франції.