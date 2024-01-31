24 Канал розповість детальніше про життя Інни Цимбалюк. Де зараз перебуває колишня модель і телезірка – дивіться далі.

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Стрімка кар'єра Цимбалюк в Україні

Інна Цимбалюк народилась у Чернівцях та була бажаною й очікуваною дитиною. Вона почала брати участь у фотозйомках з юного віку: у 13 років позувала у своїй першій фотосесії в об'єктиві київського журналіста.

Інна Цимбалюк часто брала участь у конкурсах краси та посідала перші місця: "Міс Західна Україна-1998", "Панна Західна Україна-2001", "Королева Києва-2003" тощо. Та широко популярною вона стала у 2006 році, коли перемогла у "Міс Україна Всесвіт". Цимбалюк достойно представила країну у Лос-Анджелесі та увійшла до 20 найкращих.



Інна Цимбалюк на конкурсі краси / Фото з інстаграму

Свою кар'єру Інна продовжила на телебаченні: шоу "Танцюю для тебе", прогноз погоди, "Зірковий патруль", "Королева балу". Вона пробувала себе як акторка в українсько-російському серіалі "Серцю не накажеш". Не забувала й про моделінг, знімалась у відвертих зйомках для чоловічого журналу.



Інна Цимбалюк у "Танцюю для тебе" / Фото з інстаграму Інни Цимбалюк

Переїзд до Росії та одруження з олігархом

На шоу "Зірка+зірка" у 2010 році Інна Цимбалюк познайомилась з росіянином Олександром Буйновим. Той влаштував моделі зустріч з російським олігархом Ігорем Пестриковим, який старший від неї на 18 років.

"Зірка+зірка": відео з виступу Буйнова і Цимбалюк

У них закрутився роман, згодом пара одружилася. У 2015 Цимбалюк народила від нього доньку. На той час вона жила на три країни: Україна, Росія та Франція.



Інна Цимбалюк / Фото з інстаграму моделі

До слова, зараз Ігор Пестриков начебто перебуває у розшуку. У російських ЗМІ неодноразово писали про те, що олігарх розкрав 250 мільйонів рублів та фігурував у кримінальних справах про збройні напади. Зараз модель не показує фото з чоловіком, куди частіше в мережі з'являлися знімки з путіністом Буйновим чи донькою.

Після одруження Інни Цимбалюк з росіянином її стосунки з Україною почали обриватися. Ймовірно, її останній візит до рідних Чернівців був у 2019 році.

Російські пропагандисти пишуть, що Інна Цимбалюк володіє багатомільйонною нерухомістю у Москві та квартирою в Ялті. На неї зареєстровані дорогі автівки земельні ділянки у Ярославській області, а на доньку дві ділянки у Криму.

Реакція на повномасштабне вторгнення

У перші дні Інна Цимбалюк опублікувала лиш синьо-жовте фото та молитву українською мовою.



Реакція Інни Цимбалюк / Скриншот з інстаграму

Згодом вона більш як півтора року мовчала про війну, але у липні 2023 заговорила українською та декламувала вірш Миколи Вороного. Модель опублікувала ще кілька відео, як декламує твори українських поетів.

Цимбалюк ще раз згадала про війну, підсумовуючи 2023 рік: "Очікування року, яке не збулося, – мир у всьому світі". Однак на її сторінці не було ні слова про країну-агресора та хто винен у тому, що миру у світі немає.

Колишня "Міс Україна Всесвіт" не приховує розкішного життя. Судячи з фото у профілі, Інна Цимбалюк та її донька живуть на дві країни – Латвія та Франція. У моделі також був бренд одягу SHUSHŪ, який вона продавала у Росії. Схоже, що цим бізнесом модель більше не займається.



Інна Цимбалюк з донькою / Фото з інстаграму моделі