Помер Микола Теліженко – відомий український скульптор та художник

Помер талановитий український скульптор Микола Теліженко. Він був автором прапора Черкас та членом Національної спілки художників.

Про втрату повідомила донька митця, Олеся Теліженко. Відомому скульптору та графіку було 73 роки.

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Помер Микола Теліженко

Також про смерть Миколи Теліженка повідомив краєзнавець з Черкас Андрій Кравець. Він розповів, що скульптор "хворів тілом, а не духом". Він бачився з Миколою Матвійовичем 15 березня – у чоловіка був гарний настрій, як і зазвичай.

Щойно дізнався, що пішов у засвіти чудовий Майстер – Микола Теліженко, дружбою з яким я гордився… Згадалось перше спілкування з Майстром старої когорти Художників – у хатинці іншого Майстра, Данила Нарбута, де Теліженко зберіг пам'ять про Діда — художника, на якого рівнялася "стара гвардія" УНСО…

– поділився Андрій Кравець.

Дату та час прощання з Миколою Теліженком повідомить його донька згодом.

Що відомо про Миколу Теліженка

Микола Теліженко народився у Звенигородці Черкаської області. Навчався у Вижницькому училищі та Львівському інституті прикладного й декоративного мистецтва. У 1987 році став членом Національної спілки Художників України. Також має звання Заслуженого художника України та багато інших нагород.

Саме Микола Теліженко створив прапор Черкас і герб Черкащини. Його твори прикрашають дитячий парк, магазин у Черкасах, школу у селі Будище. Микола Теліженко також є співавтором пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи. Останні роки працював як графік.

Найвідоміші твори Миколи Теліженка